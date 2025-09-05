АКФ сезира Кьовеши за "подвеждаща информация" на АДФИ в доклад за Чирен

Антикорупционният фонд (АКФ) сезира европейската прокуратура на Лаура Кьовеши за подвеждаща информация на АДФИ във връзка с договора между “Булгартрансгаз” и “Главболгарстрой” за разширяването на газовото хранилище в Чирен, съобщиха в петък от организацията.

Според АКФ документът съдържа невярна и подвеждаща информация по ключови въпроси, свързани със съмнения за злоупотреби за стотици милиони левове.

От АКФ припомнят, че на 25 март т. г. изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов беше призован от Европейската прокуратура за връчване на постановление за привличане като обвиняем, но не се яви. От публикувания на 1 септември доклад на АДФИ става ясно, че прокуратурата е върнала разследването на поранен етап и е възложила проверка на българската инспекционна агенция.

Разследването на Европейската прокуратура започна след сигнал на вътрешния одитор на “Булгартрансгаз” Велко Пеев за потенциални злоупотреби в размер на около 400 млн. лв.

Сред най-сериозните съмнения е промяната на технологията на сондажите - от наклонено-насочени, предвидени в поръчката, към по-евтини вертикални, одобрени от ръководството на възложителя.

Докладът на АДФИ твърди, че възложителят не е фиксирал вида сондажи и че изборът е предоставен на изпълнителя.

Какво АКФ смята за подвеждащо в становищата на АДФИ

"Това не е вярно. В точка 8.1.2 от техническото задание е ясно посочено, че трябва да бъдат изградени високопродуктивни наклонено насочени експлоатационни сондажи. Това личи както от бюджета на търга, така и от множество други текстове от документацията по поръчката", заявява Деница Руканова, правен съветник в АКФ.

Тя добавя, че изборът на този тип сондажи е резултат от изследвания и анализи, провеждани в продължение на десетилетия. Именно тяхната подмяна с вертикални е сред основните основания за подозрения в злоупотреба, тъй като така разходите на изпълнителя намаляват с около 30–40%, без промяна в договорената цена.

Документацията не оставя съмнение, че изпълнителят може единствено да прецизира местоположението и ъгъла на наклона на сондажите, но не и да избира техния вид.

Въпреки това АДФИ цитира точка 8.5.3 от заданието, която касае определяне на точката на пробиване и трасето, но не въвежда възможност за избор на вертикални сондажи.

Според АКФ това е подвеждащо тълкуване, което изкривява предмета на поръчката. Докладът възприема изцяло тезата, лансирана от Владимир Малинов, че видът сондажи не е уточнен в договора и може да бъде променян. АКФ подчертава, че техническото задание е неразделна част от договора и съдържа ясна инструкция за изграждането на 10 наклонено-насочени експлоатационни и 3 вертикални наблюдателни сондажа.

Има ли щети за бюджета?

АДФИ приема и тезата на ръководството на “Булгартрансгаз”, че щети за бюджета не са настъпили, тъй като авансово платените 79 млн. лв. са били върнати. Пропуснато е обаче, че изпълнителят е използвал средствата безлихвено две години и половина, посочва АКФ.

Не е отчетено и че гражданите и бизнесът са били лишени от достъп до по-евтин газ, какъвто би бил възможен при навременно завършване на разширението, добавят от организацията.

Докладът "подминава" и въпроса за неустойката за неизпълнение на проекта от минимум 26 млн. лв., както и за обезщетението за реални вреди, които многократно надхвърлят тази сума. Според АДФИ прекратяването на договора по взаимно съгласие заради започналото разследване на Европейската прокуратура е било законосъобразно, защото авансите са били върнати.

АКФ напомня обаче, че още преди започването на европейското разследване изпълнителят "Главболгарстрой" е бил в невъзможност да спази сроковете: три месеца преди крайния срок е било изпълнено под 1% от дейностите.

"Множество доказателства навеждат на мисълта, че разследването на Европейската прокуратура е използвано като претекст за скриване на вече натрупаните закъснения, за които Велко Пеев сигнализира Владимир Малинов още през септември 2023 г.. Това поставя въпроса защо ръководството на "Булгартрансгаз" е приело прекратяване на договора по взаимно съгласие, с което държавата е лишена от възможността да търси неустойки и обезщетения за милиарди?", коментира Руканова.

Какви са загубите?

Финалното заключение на АДФИ, че загуби не са настъпили, според АКФ не отразява реалността. Почти година след планирания край на строителството няма изграден нито един сондаж. Последвалата обществена поръчка за продължаване на проекта също се е провалила след отстраняване на всички кандидати.

"Проектът е блокиран, европейското финансиране от 78 млн. евро е под риск, а държавата, бизнесът и гражданите не могат да разчитат на по-евтин и сигурен газ. Това са щети, които могат да се измерват в милиарди", добавя Руканова.

Според АКФ невярното представяне на фактите от страна на АДФИ е крайно притеснително, още повече, че специализираната агенция за втори път си затваря очите пред нередности по разширяването на Чирен, както АКФ писа през ноември 2024 г.

Важно е, обаче да се отбележи, че заключенията на АДФИ нямат задължителен характер за европрокурорите, подчертават от АКФ.

"Очакваме Европейската прокуратура да прецени дали са налице виновни действия от страна на ръководството на “Булгартрансгаз”, включително на изпълнителните директори Владимир Малинов и Кирил Равначки. С нашия сигнал настояваме общественият интерес да бъде защитен", заяви Бойко Станкушев, директор на АКФ.

АКФ ще информира обществеността за резултатите от подадения сигнал и ще продължи да следи действията на институциите.