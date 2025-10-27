Ако "Лукойл Нефтохим" затвори, над 350 цистерни денонощно трябва да преминават границата, по данни на БПГА

Правителството трябва да работи по варианти как рафинерията на "Лукойл" да продължи да работи, в противен случай чисто логистично снабдяването с горива за България ще е доста трудно, предупреди в понеделник Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Компаниите имат резерви за 90 дни, както изисква законът

Той увери, че компаниите, членуващи в асоциацията, спазват закона и имат резерви за 90 дни. Дори и други компании да не са изрядни, то липсата може да е само за 1-2 дни, които ще се покрият от държавния резерв, смята той.

Запитан при какви обстоятелства се вкарват в употреба наличностите, които се съхраняват по складовете, Светослав Бенчев отговори, че това се случва при извънредни ситуации, каквито до момента не сме имали на пазара и това се прави по искане на енергийния министър до ЕК, която трябва да даде изрично съгласие.

Междувременно стана ясно, че във вторник еврокомисарят по енерегетиката Дан Йоргенсен ще посети България.

"Засега горива има, надявам се, че ще има и след края на годината. Това, което правителството казва, е, че няма нужда от никаква паника, от никакви идеи да се запасяват хората. Горива има, както виждате и нищо особено не се случва в момента на пазара. Погледнах цените тази сутрин, когато идвах към студиото, те са абсолютно еднакви с тези, които бяха преди 3-4 дни", добави Светослав Бечев в интервю за бТВ.

Песимистичният сценарий

"Румъния едва ли ще има количества, за да осигури горива и за България след като една от рафинериите затвори. Остава Гърция, аз си направих, но елементарна сметка показва, че за да доставим количествата, за един ден над 350 цистерни трябва да преминават денонощно границата ни, да разтоварват и да се връщат обратно. Нещо, което е трудно изпълнимо логистично", посочи още Светослав Бенчев.

От думите му се разбра, че е спорно дали Гърция ще има достатъчно количества за българския пазар.

Ако се стигне до затваряне на рафинерията, трудно мога да ви кажа до какви цени може да се стигне, защото тогава ще има недостиг не само в България, но и в региона“, обясни Бенчев.

Той коментира и потенциалните цени на горивата.

"Предполагам, че ако цената на брента и на суровия петрол се задържи на нива около 65-66 долара за барел, както е към вчерашна дата - ще има някакво минимално повишение, вероятно с някакви стотинки. Зависи дали ще се задържи този тренд в рамките на следващите 4-5 дена. Защото петролът беше на нива около 60 долара, за барел, преди да бъдат обявени тези санкции, които наложиха САЩ", посочи той.

Бенчев посочи, че ако рафинерията на "Лукойл" у нас затвори никой не може на този етап да прогнозира как ще се променят цените.

Продажбата на "Лукойл" може да се случи само след "зелена светлина" от САЩ

По повод потенциалната продажба на “Лукойл”, Бенчев посочи, че сделка за "Лукойл" е въпрос, който според него няма да се решава на национално ниво, защото, за да се сключи каквато и да е сделка тя трябва да мине през одобрение на Министерство на финансите на САЩ - OFAC.

Още повече, че става въпрос за международна сделка.