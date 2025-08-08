"Ако сме обединени, ще издържа и аз". Един месец Благомир Коцев в ареста

На днешния 8-и август се навършва 1 месец от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, след който граждани в София, Варна и редица европейски столици излязоха на серия от протести и поискаха освобождаването му. В петък във фейсбук профила на самия кмет на Варна и на страницата на "Продължаваме промяната" се появи пост, написан вероятно от съпругата на Коцев, в който се отбелязва месец от "отвличаkето" му от "комисията, която не може да различи депутат от районен кмет".
"Най-важно за мен сега е да сме обединени. Защото ако вие сте обединени, ако семейството ми издържи, ще издържа и аз", се призовава в него. Ето пълният му текст.
"Точно преди един месец, в този час, агентите на комисията, която не може да различи депутат от районен кмет, нахлуха вкъщи, за да отвлекат Благо.
За начина, по който се случи това, говори цяла България. Защото само хора, които прикриват нещо, могат да си помислят да го потърсят в стаите на две невръстни деца. Оттогава синът ни Никола пита всеки, когото срещне, къде е баща му. Връзката им винаги е била силна, но сега тя е облечена в недоумение и тъга.
След 8 часа обиски в дома и кабинета му отведоха Благо в София за участие в преднамерен съдебен процес, мотивиран от алчност и бяс. Оставиха го в следствения арест след 15-минутната пледоария на Софийската градска прокуратура, въпреки че защитата в продължение на 4 часа разби всеки аргумент за неговото задържане под стража. Нито един юрист в страната не приема, че думите на свидетелите са достатъчни, за да остане Благо в ареста, но въпреки това той е там вече един месец.
Един от двамата свидетели изобщо оттегли показанията си, но до ден днешен нови не са взети. Явно не им е угодно.
Не им е угоден и Благо. Не им харесват и скандиранията на хората. Защото свободата е плашеща, когато е поискана с гняв от площада.
"Трябва да преминем през тази криза", каза Благо от ареста в последния му разговор с екипа в Общината.
"Или ще излезем по-силни от нея, или ще се оставим да бъдем смачкани. Защото това е целта им - има хора, които искат да ни няма."
"Обаче нас ни има и ние нямаме намерение да си ходим."
Благо е силен човек. И всички сме силни заради него. Защото той се опълчи на тези, които управляваха Варна в сянка. И с това си спечели вниманието на онези, които управляват цялата страна от тъмнината.
От кмет на Варна, избран със свободната воля на варненци, Благо се превърна в политически затворник, към когото с тревога гледа цялата европейска общност. Никой не знае какво ще се случи с него в следващите месеци. Защото не правосъдието, а политическите баланси ще решават съдбата му.
Благо казва, че е добре, а последните му думи бяха за хората на площадите.
"Най-важно за мен сега е да сме обединени. Защото ако вие сте обединени, ако семейството ми издържи, ще издържа и аз."
Ще издържим, Благо. Чакаме те."
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Ха-ха... Зачервен врат на дебел клептоман не се прави от "на никой не му пука за вас"...
Медията, ще ви призная за истинска, само ако напишете подробно разследване за парапета и как Киро разчекна Лена в апартаментчето
Ще борите онаяьси работа. Като гледам на никой вече не му пука за вас. Цели четири коментара за корумпака. Смех. Между другото де е Киро бре, нали пътуваше сред народа. Нещо го няма а народа не го бръсне за слива
Ще се борим свинските тикви да заемат хубавите места при бай Ставри!
Гербери боклуци! Сношаването на ГЕРБ със санкциониранито от САЩ и Великобритания Прасе ги превърна в тежест и бреме за държавата. Властта която Прасето ДП демонстрира върху т.н. Прокуратура е явно извън закона и Конституцията.
А "онуй" с цигарената фабрика-краварник се е предало доброволно и (!) освободено с 8000 лв. гаранция... Някой да е чул по ТВ?... Някой да съмнява от КОЙ?.. Някой да съмнява, че не е ТОЙ?...