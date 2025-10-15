Активираха BG-Alert в Царево, "Елените" и Свети Влас за очаквани интензивни валежи

Системата BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционното селище Елените беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината, предаде БНР.
Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.
"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.
По-рано тази вечер община Царево обяви, че също задейства BG-Alert, заради възможни интензивни валежи през нощта.
"Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение", посочиха още от община Царево.
Потопът в "Елените" от преди седмици взе четири жертви, а в последствие държавата установи, че хотел и аквапарк са строени в река в курорта.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
