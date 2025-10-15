Активираха BG-Alert в Царево, "Елените" и Свети Влас за очаквани интензивни валежи

Системата BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционното селище Елените беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината, предаде БНР.

Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

По-рано тази вечер община Царево обяви, че също задейства BG-Alert, заради възможни интензивни валежи през нощта.

"Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение", посочиха още от община Царево.

Потопът в "Елените" от преди седмици взе четири жертви, а в последствие държавата установи, че хотел и аквапарк са строени в река в курорта.