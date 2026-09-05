Активистката Гергана Петрова ще съди Иван Демерджиев

Тя е била заподозряна за поръчител на убийството на мъжа, с когото живеела на семейни начала, каза Демерджиев по-рано тази седмица.
Гергана Петрова не е била обвинена по случая от преди повече от десет години заради липсата на доказателства, убийството остава неразкрито, но МВР експлоатира тази тема сега. Още преди дни информация бе спусната до определени медии.
Пълният текст на коментара на екоактивистката:
Какво престъпление извърши Демерджиев спрямо мен?
1. Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК)
Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:
Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.
2. Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК)
Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:
Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация).
3. Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК)
Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:
Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.
Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.
Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.
4. Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК)
Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:
Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:
Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.
Гражданска и институционална отговорност (извън НК):
На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:
Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.
Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов
Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. 1 Септември, 2026 17:14 струмяни-гергана петрова-убийство-владислав дочев Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г.
Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова
Мария Атанасова
Автор във Fakti.bg
Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера … Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, е същата жена, която е била основната заподозряна при разследването на жестокото убийство на мъжа си – строителния предприемач Владислав Дочев, пише "Гласове".
Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г. Той е прострелян в сърцето, а след смъртта му са нанесени 14 удара с руски военен нож, останал забит в лицето му. Въпреки привидно претърсения апартамент от дома не липсва нищо и по входната врата няма следи от взлом.
На 2 юни 2013 година е получен сигнал от Г.П., която прибирайки се на домашния си адрес в София, намира мъжа, с когото живее на семейни начала и от когото има дете паднал до леглото с кръв по главата.
Пристигналите на място медици от Спешна помощ са констатирали смъртта. На място е направен оглед от служители на СДВР, които констатират множество прободни и една огнестрелна рани.
Г.П. е разпитана по случая, както и редица близки и роднини. Проведени са редица действия по разследването. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. В резултат на действията са задържани мъж и жена – Г.П. и А. Б.. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на А.Б. е повдигнато обвинение за извършеното престъпление.
По данни от разследването двамата са били в интимни отношения. Петрова и убитият от дълго време са спели в отделни спални.
Въпреки това пред разследващите Петрова твърдяла, че двамата са много щастливи - след много разпити обаче те достигат до информация на връзката на Петрова и Беловски. Тезата на Петрова за добрите ѝ отношения с починалия не е потвърдена и при разпитите на близки приятели на убития бизнесмен. Петрова отказва да се подложи на полиграф. Според профила, изработен от специалисти, тя е агресивна личност. Въпреки многожеството косвени доказателства, съучастието на Петрова не успява да се докаже, въпреки че има данни, че именно тя е поръчител. Обвинен е само любовника ѝ. след смъртта на мъжа, с който живее на семейни начала обаче именно тя наследява всичките му фирми.
През юли 2014 г. полицията задържа Гергана Петрова за 24 часа. Тя отказва да се подложи на детектор на лъжата. Обвинение за убийството е повдигнато на Антонио Беловски, с когото според разследването Петрова е поддържала интимна връзка. През март 2015 г. прокуратурата прекратява делото срещу него поради липса на категорични доказателства и връща материалите на СДВР за издирване на друг извършител. Петрова не е била обвинена или осъдена, а убийството остава неразкрито.
На 28 август 2026 г. името ѝ отново влезе в новините, след като полицаи я отведоха с белезници по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община Струмяни. МВР обяви, че тя не е представила документ за самоличност, а самата Петрова твърди, че е искала единствено да зададе въпрос на премиера и определя задържането като незаконно.
Ще взема и аз да стана един еко активист, значи. Зелен. Тва екоактивистите не си поплюват. Тая нанесе повече щети на Радевия отколкото сичкото там опозиция, която продължава да си стои освирена след пролетния кьотек. Някои още се чудят имаше ли Гюро глава или нямаше, колективният запад наш ли е или не е ... :-)
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Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. 1 Септември, 2026 17:14 струмяни-гергана петрова-убийство-владислав дочев Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г.
Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова
Мария Атанасова
Автор във Fakti.bg
Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера …
Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, е същата жена, която е била основната заподозряна при разследването на жестокото убийство на мъжа си – строителния предприемач Владислав Дочев, пише "Гласове".
Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г. Той е прострелян в сърцето, а след смъртта му са нанесени 14 удара с руски военен нож, останал забит в лицето му. Въпреки привидно претърсения апартамент от дома не липсва нищо и по входната врата няма следи от взлом.
На 2 юни 2013 година е получен сигнал от Г.П., която прибирайки се на домашния си адрес в София, намира мъжа, с когото живее на семейни начала и от когото има дете паднал до леглото с кръв по главата.
Пристигналите на място медици от Спешна помощ са констатирали смъртта. На място е направен оглед от служители на СДВР, които констатират множество прободни и една огнестрелна рани.
Г.П. е разпитана по случая, както и редица близки и роднини. Проведени са редица действия по разследването. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. В резултат на действията са задържани мъж и жена – Г.П. и А. Б.. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на А.Б. е повдигнато обвинение за извършеното престъпление.
По данни от разследването двамата са били в интимни отношения. Петрова и убитият от дълго време са спели в отделни спални.
Въпреки това пред разследващите Петрова твърдяла, че двамата са много щастливи - след много разпити обаче те достигат до информация на връзката на Петрова и Беловски. Тезата на Петрова за добрите ѝ отношения с починалия не е потвърдена и при разпитите на близки приятели на убития бизнесмен. Петрова отказва да се подложи на полиграф. Според профила, изработен от специалисти, тя е агресивна личност. Въпреки многожеството косвени доказателства, съучастието на Петрова не успява да се докаже, въпреки че има данни, че именно тя е поръчител. Обвинен е само любовника ѝ. след смъртта на мъжа, с който живее на семейни начала обаче именно тя наследява всичките му фирми.
През юли 2014 г. полицията задържа Гергана Петрова за 24 часа. Тя отказва да се подложи на детектор на лъжата. Обвинение за убийството е повдигнато на Антонио Беловски, с когото според разследването Петрова е поддържала интимна връзка. През март 2015 г. прокуратурата прекратява делото срещу него поради липса на категорични доказателства и връща материалите на СДВР за издирване на друг извършител. Петрова не е била обвинена или осъдена, а убийството остава неразкрито.
На 28 август 2026 г. името ѝ отново влезе в новините, след като полицаи я отведоха с белезници по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община Струмяни. МВР обяви, че тя не е представила документ за самоличност, а самата Петрова твърди, че е искала единствено да зададе въпрос на премиера и определя задържането като незаконно.
Колев от тикток ги направи за смях, а Гери ще ги довърши. Толкова жалки МВР никога не са били/.
Ще взема и аз да стана един еко активист, значи. Зелен. Тва екоактивистите не си поплюват. Тая нанесе повече щети на Радевия отколкото сичкото там опозиция, която продължава да си стои освирена след пролетния кьотек. Някои още се чудят имаше ли Гюро глава или нямаше, колективният запад наш ли е или не е ... :-)
sVion4o, копанята на проГРУХсивна Болгария е празна. Копринката е излочил всичко.
sVion4o на 25 X ще грухти за Свинияна Идиотова.
И то много прост милиционер.
Недейте да се въодушевявате твърде много, тая е от неговото министерство. Това е "контролиран взрив".
Тази е пълно хахо .Идеална за ново знаме на жълтопитеците.
Има за какво, надявам се и да го осъди.
Ми6окът остана без сиренце...