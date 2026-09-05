Активистката Гергана Петрова ще съди Иван Демерджиев

Активистката Гергана Петрова, която бе задържани за кратко при посещемието на премиера Румен Радев в Струмяни, съобщи, че ще даде на съд вътрешния министър Иван Демерджиев.

Според нея Демерджиев е извършил престъпления по четири текста от Наказателния кодекс.

Тя е била заподозряна за поръчител на убийството на мъжа, с когото живеела на семейни начала, каза Демерджиев по-рано тази седмица.

Гергана Петрова не е била обвинена по случая от преди повече от десет години заради липсата на доказателства, убийството остава неразкрито, но МВР експлоатира тази тема сега. Още преди дни информация бе спусната до определени медии.

Пълният текст на коментара на екоактивистката: