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Активистката Гергана Петрова ще съди Иван Демерджиев

20 коментара
Кадър от ареста, сн. Pirinsko.com
Активистката Гергана Петрова, която бе задържани за кратко при посещемието на премиера Румен Радев в Струмяни, съобщи, че ще даде на съд вътрешния министър Иван Демерджиев.
 
Според нея Демерджиев е извършил престъпления по четири текста от Наказателния кодекс.
 
Вътрешният министър Демерджиев се включи лично в кампанията срещу нея. Той съобщи, че в миналото е била задържана по разследване за убийство в миналато.
 
Тя е била заподозряна за поръчител на убийството на мъжа, с когото живеела на семейни начала, каза Демерджиев по-рано тази седмица.
 
Гергана Петрова не е била обвинена по случая от преди повече от десет години заради липсата на доказателства, убийството остава неразкрито, но МВР експлоатира тази тема сега. Още преди дни информация бе спусната до определени медии.
 
Пълният текст на коментара на екоактивистката:
 
Какво престъпление извърши Демерджиев спрямо мен?
 
1. Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК)
 
Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:
 
Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.
 
2. Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК)
 
Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:
 
Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация).
 
3. Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК)
 
Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:
 
Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.
 
 
Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.
 
Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.
 
4. Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК)
 
Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:
 
Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:
 
Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.
 
 
Гражданска и институционална отговорност (извън НК):
 
На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:
 
Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.
 
Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов
 
Ще го съдя, разбира се.
 
 

Ключови думи

Румен Радев НСО Демерджиев Гергана Петрова
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20 коментара

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  1. т€еритория на Мики Маус
    #20

    Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. 1 Септември, 2026 17:14 струмяни-гергана петрова-убийство-владислав дочев Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище в София на 2 юни 2013 г.
    Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г. - 1
    Снимка: БГНЕС
    Мария Атанасова
    Мария Атанасова
    Автор във Fakti.bg

    Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера

  2. pasullica1977
    #19

    Колев от тикток ги направи за смях, а Гери ще ги довърши. Толкова жалки МВР никога не са били/.

  3. Megadonkey
    #18

    Ще взема и аз да стана един еко активист, значи. Зелен. Тва екоактивистите не си поплюват. Тая нанесе повече щети на Радевия отколкото сичкото там опозиция, която продължава да си стои освирена след пролетния кьотек. Някои още се чудят имаше ли Гюро глава или нямаше, колективният запад наш ли е или не е ... :-)

  4. азсъмаз
    #17
    Отговор на коментар #15

    sVion4o, копанята на проГРУХсивна Болгария е празна. Копринката е излочил всичко.

  5. азсъмаз
    #16
    Отговор на коментар #13

    sVion4o на 25 X ще грухти за Свинияна Идиотова.

  6. Sion
    #15
    Отговор на коментар #7

    И то много прост милиционер.

  7. простакa
    #14

    Недейте да се въодушевявате твърде много, тая е от неговото министерство. Това е "контролиран взрив".

  8. Sion
    #13

    Тази е пълно хахо .Идеална за ново знаме на жълтопитеците.

  9. АниD
    #12

    Има за какво, надявам се и да го осъди.

  10. азсъмаз
    #11
    Отговор на коментар #10

    Ми6окът остана без сиренце...

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