Акциите на автомобилните компании падат. Последствията от митата са от Азия до САЩ

Акциите на автомобилните компании по света се понижиха в понеделник, след като новите мита на президента на САЩ Доналд Тръмп заплашиха да намалят продажбите на заводите в Мексико и Канада.

Акциите на Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. се понижиха в азиатската търговия, а Volkswagen AG и Stellantis NV доведоха до най-силния дневен спад на европейските автомобилни акции от април насам. General Motors Co. и Ford Motor Co. се понижиха в предварителната пазарна търговия в САЩ, обобщава агенция Bloomberg.

25-процентните мита на Тръмп върху стоки от Мексико и Канада, поставят под въпрос съществуващи от десетилетия вериги за доставки, особено за производителите на автомобили от цял свят, които са създали производствени центрове в Мексико, основно за да снабдяват пазара в САЩ. Митата за Канада трябва да влязат в сила от вторник, а за Мексико изненадващо в понеделник бе взето решение да стане след месец.

Германските доставчици на автомобили разполагат с над 330 обекта в Мексико, а автомобилните производители в страната притежават няколко фабрики там, които през 2023 г. са произвели 716 000 леки автомобила.

Миналата година производителите са изнесли около 2.77 милиона автомобила за САЩ.

Митата са ново бреме към и без това трудния период за производителите на автомобили, които се борят с по-слабото търсене на ключови пазари, особено на електрически превозни средства, и със засилващата се конкуренция от страна на китайските производители. Индексът на акциите на европейските производители на автомобили и доставчици на части е спаднал с около 12% през последната година.

Акциите на VW, който миналата година е изнесъл над 500 000 автомобила за САЩ от Мексико, паднаха с 6.7%, а Stellantis, следващият по големина европейски производител там, паднаха със 7%.

Докато акциите на Toyota затвориха с 5% по-ниско, Nissan потъна с цели 10%, преди да намали загубите.

Освен Ford и GM, производителите на електрически превозни средства Tesla, Rivian и Lucid също отбелязаха спад в предборсовата търговия в САЩ.

Акциите на производителите на луксозни автомобили BMW AG и Mercedes-Benz Group AG също паднаха съответно с 6.5% и 5.3%. BMW, която има около 3700 работници в завода си в Сан Луис Потоси, е изнесла 95 151 автомобила за САЩ от Мексико през миналата година.

Според анализаторите на Oddo BHF, ръководени от Майкъл Фундукидис, сред най-силно засегнатите доставчици на автомобилни части вероятно ще бъдат Valeo SE и Forvia SE. Акциите на Valeo спаднаха с 9%, а на Forvia - с 13%.

По данни на мексиканската статистическа агенция през миналата година VW е изнесъл 526 535 автомобила от Мексико за САЩ. Компанията има големи производствени обекти в места като Пуебла и Сан Хосе Чиапа и наема хиляди работници там.

"Вносните мита върху автомобили, продавани в САЩ, но произведени извън САЩ, имат пряко отражение върху рентабилността на производителите", казва в имейл Мориц Кроненбергер, портфолио мениджър в Union Investment.

"Очаква се цените да се повишат с няколко хиляди долара, за да се компенсират митата, което на свой ред ще се отрази на обема на продажбите.", добави той.

Акциите на Daimler Truck Holding AG се сринаха с 5.8%. Марката Freightliner на германската фирма е водеща на пазара на камиони в САЩ, като продава около 90 000 автомобила годишно. Компанията произвежда голяма част от камионите Freightliner, предназначени за САЩ, в Мексико, със заводи в Сантяго Тиангистенко и Салтильо, Коауила. Също така разполага с центрове за дистрибуция на резервни части в Канада и Мексико.

Според Foundoukidis от Oddo, Renault SA е една от най-слабо изложените на митата за Мексико и Канада европейски автомобилни акции. Акциите на Renault спаднаха с 4%.