"Алфа Рисърч": Одобрението за еврото расте, хората са по-информирани как да сменят парите си

Подкрепата на българите за членството в еврозоната се е стабилизирала и дори леко се е повишила от май насам, като вече над 49% от запитаните по-скоро одобряват единната валута. Това става ясно от третото поред проучване на нагласите на обществото по темата, направено от "Алфа Рисърч" по поръчка на Министерството на финансите.

В периода 8-22 юли по домовете им чрез пряко стандартизирано интервю с таблети са анкетирани 1200 граждани над 16 г. възраст. Отделно са анкетирани 500 собственици или представители на управленско ниво на бизнеса, отговорни за вземането на решения за развитието на компанията.

Одобряващите леко се увеличават

Проучването, което е национално представително, регистрира стабилизиране на подкрепата за присъединяването на България към еврозоната, въпреки че обществото остава разделено по темата. При гражданите съотношението е 49.2% : 45.8% (ръст от 3 процентни пункта спрямо май), а бизнесът запазва устойчиво високи положителни нагласи (69% : 30%).

Обобщаващата оценка и на двете целеви групи е, че ако България приеме еврото от 1 януари 2026 г., това ще е успех за страната ни в цялостната ѝ евроинтеграция. 43% от широката общественост и 62% от представителите на бизнеса споделят тази оценка.

Графики: "Алфа Рисърч"

Безпокойство за цените е обхванало 3/4 от хората

Основните притеснения сред хората продължават да са свързани с краткосрочните ефекти от еврото. Макар и някои от опасенията да са намалели през последния месец, оценката за последствията в близко бъдеще продължава да е със знак минус (47% негативни срещу 39% позитивни мнения). Що се отнася до дългосрочните ефекти, и граждани, и бизнес имат оптимистични очаквания, като особено силно те са изразени при предприемачите (65% : 22%).

По отношение на конкретните очаквани позитиви преобладават прагматичните и рационални виждания – удобство при пътуване и разплащане в чужбина (59%), улеснена търговия с другите европейски държави, повишаване на финансовата сигурност и стабилност на страната, затвърждаване на европейската принадлежност и недопускане преминаването към друга сфера на влияние (всички между 25 и 30%). Тези по-рационални оценки, лишени от свръхочаквания и популизъм, се дължат в голяма степен и на социалния профил на поддръжниците на еврото – хора с по-високо образование, заети в модерни индустрии, професионалисти, от големите градове, добре информирани за реалните икономически процеси.

Най-тревожната тенденция, която проучването регистрира, е значителният ръст на хората, които се опасяват от спекула и изкуствено завишаване на цените – 71%, което е значително по-висок дял от хората с негативно отношение към еврото. Т.е. безпокойството е обхванало широки социални групи. В тази светлина, е налице риск от ерозиране на обществените нагласи при увеличаване на цените до края на годината и в първите шест месеца на следващата.

Противоречиви мнения за двойното обозначаване

Макар двойното обозначаване на цените в лева и в евро да е въведено масово сравнително отскоро, мнозинството от българите вече са се сблъсквали с него. 90% са виждали двойните обозначения в магазините за хранителни стоки, 38-40% - в извлечения от банкови сметки и мобилни оператори, 36% - в магазини за облекло и обувки.

Първите съприкосновения логично предизвикват противоречиви оценки, тъй като привикването към новата валута изисква време. В този смисъл е много важно, че двойното обозначение започва по-рано. Към момента, самооценките на хората се разделят на две почти равни части – 34% твърдят, че то ги улеснява, започват да свикват. 36% признават, че двойното обозначение по-скоро ги обърква – най-често съобщават, че се подвеждат по по-ниската цена, която е в евро.

Хората предпочитат да обменят парите си в банка

Предпочитаният начин и за граждани, и за бизнес за обмяна на левовете, с които разполагат, е в банковите клонове. Делът на гражданите, избиращи този начин, нараства до 71% и почти се изравнява до този на бизнеса (76%).

Очевидно, кампанията на банките за внасяне на левове без такса са дали резултат. Пощенските клонове се посочват от около 6% от анкетираните, основно живеещи в малки населени места.

Значителен спад се наблюдава при обменните бюра (от 12% през май до 5% през юли), но за хората с по-високи наличности (вкл. за част от бизнеса) те остават втори по предпочитание.

Изненада! Бизнесът има доверие в банките, БНБ и МФ за еврото

Оценките на бизнеса за способностите на българските държавни и частни институции да се справят с подготовката за въвеждане на еврото е позитивно изключение от перманентната криза на институционално доверие в България, отчита "Алфа Рисърч".

БНБ продължава да бъде институцията с най-високо доверие сред бизнеса и получава признание за лидиране в този процес. 91% са уверени, че тя ще се справи успешно.

88-те на сто позитивни мнения за търговските банки са много важна предпоставка за безпроблемен преход, предвид тясното взаимодействие на бизнеса с тях.

Висок кредит на доверие се регистрира и по отношение на Министерство на финансите (70% са уверени, че то ще се справи, 22% се съмняват) и НАП (66% срещу 22%).

Мнението за готовността на общините е по-поляризирано (43% : 37%) и отразява оценката за капацитета и експертизата в различните по големина общини.

Единствените две институции с негативни оценки от страна на бизнеса са КЗК (30% вярват в способността им да се справят, 54% - не) и КЗП (34% : 56%). Имайки предвид увеличените правомощия и задължения на КЗК и КЗП, тези оценки са сериозен сигнал към тях.

Всеки втори вече е запознат с въвеждането на еврото

Проучването регистрира рязко нарастване на самооценките на гражданите за степента на информираност относно въвеждането на еврото – от 39% през май на 50.5% през юли. Делът на запознатите вече взема превес над незапознатите (50.5% : 46.3%).

При предприемачите информираността и активното търсене продължават да бъдат доста по-високи от тези при широката общественост (82.6%).

През юли проучването включва индикатор и за полезността на придобитата информация. 23.6% от гражданите и 45% от бизнеса твърдят, че вече са доста по-наясно с процеса по въвеждане на еврото, 41.8% от първата група и 33% от втората – "в известна степен са по-наясно". Между 21 и 29 на сто от анкетираните признават, че все още не могат да се ориентират добре.

Успех на кампанията до момента е, че е достигнала до масовия потребител, до средната класа. Важна задача през следващите месеци е да намери подходящите канали, език, подход, за да достигне до уязвимите групи и до нетърсещите активно информация – възрастните, хората с ниско образование, в отдалечените населени места, учащите се (16-18 г.), които по принцип слабо се интересуват от политика и са останали встрани от процеса.

Основните канали, по които информационната кампания е достигнала до гражданите, са: телевизия (72%), интернет сайтове (30%), социални мрежи (21%), брошури и листовки (7%). Едва 18% никъде не са срещали информация за еврото.

Какво вече знаем и какво още не знаем за стъпките по приемане на еврото?

С оглед развитието на информационната кампания и наближаващата дата за приемане на еврото, "Алфа Рисърч" е включила и няколко базисни "тестови" въпроса, които целят да установят реалната запознатост на гражданите с пряко засягащи ги практически теми.