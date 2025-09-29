 Прескочи към основното съдържание
"Алтернатива за Германия" не успя да спечели балотажите в Северен Рейн-Вестфалия

Събитие на "Алтернатива за Германия", сн. ЕПАБГНЕС
Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски постове в произведените в неделя балотажи в най-гъсто населената провинция на Федералната република - Северен Рейн-Вестфалия, съобщи ДПА.
 
АзГ загуби вота в градовете Гелзенкирхен и Дуисбург от кандидатите на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), а в Хаген най-много гласове получи кандидатът на Християндемократическия съюз (ХДС).
 
Социалдемократът Зьорен Линк бе преизбран за кмет на Дуисбург с подкрепата на 78.6% от гласовете, докато неговият съперник от АзГ Карстен Грос спечели 21.4%.  
 
В Хаген кандидатът на ХДС Денис Ребайн стана победител на втория тур на изборите със 71.7 % от гласовете, а кандидатът от АзГ Михаел Айхе бе подкрепен от 28.3%.
 
Експертът по социална политика Андреа Хенце от ГСДП спечели кметския пост в Гелзенкирхен с 66.9 %, докато крайнодесният му съперник Норберт Емерих от получи 33.1%. Гелзенкирхен е градът с най-голяма безработица в Германия.
 
Първият тур на изборите в Северен Рейн-Вестфалия се произведе на 14 септември, когато АзГ успя да утрои резултата си спрямо предходния вот в провинцията.
 
В неделя в Северен Рейн-Вестфалия се произведоха почти 150 балотажа, след като на първи тур никой от кандидатите не успя да получи повече от 50% от гласовете.
 
Въпреки загубата на балотажите лидерът на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия Мартин Винценц оцени цялостното представяне на партията му като положително.
 
"Тенденцията е правилна. (…) През 2026 г. ни предстоят редица интересни местни избори. Ние определено ще се възползваме от благоприятния вятър, идващ от Северен Рейн-Вестфалия", добави Винценц, цитиран от БТА.

