"Алтернатива за Германия" не успя да спечели балотажите в Северен Рейн-Вестфалия

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски постове в произведените в неделя балотажи в най-гъсто населената провинция на Федералната република - Северен Рейн-Вестфалия, съобщи ДПА.
АзГ загуби вота в градовете Гелзенкирхен и Дуисбург от кандидатите на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), а в Хаген най-много гласове получи кандидатът на Християндемократическия съюз (ХДС).
Социалдемократът Зьорен Линк бе преизбран за кмет на Дуисбург с подкрепата на 78.6% от гласовете, докато неговият съперник от АзГ Карстен Грос спечели 21.4%.
В Хаген кандидатът на ХДС Денис Ребайн стана победител на втория тур на изборите със 71.7 % от гласовете, а кандидатът от АзГ Михаел Айхе бе подкрепен от 28.3%.
Експертът по социална политика Андреа Хенце от ГСДП спечели кметския пост в Гелзенкирхен с 66.9 %, докато крайнодесният му съперник Норберт Емерих от получи 33.1%. Гелзенкирхен е градът с най-голяма безработица в Германия.
Първият тур на изборите в Северен Рейн-Вестфалия се произведе на 14 септември, когато АзГ успя да утрои резултата си спрямо предходния вот в провинцията.
В неделя в Северен Рейн-Вестфалия се произведоха почти 150 балотажа, след като на първи тур никой от кандидатите не успя да получи повече от 50% от гласовете.
Въпреки загубата на балотажите лидерът на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия Мартин Винценц оцени цялостното представяне на партията му като положително.
"Тенденцията е правилна. (…) През 2026 г. ни предстоят редица интересни местни избори. Ние определено ще се възползваме от благоприятния вятър, идващ от Северен Рейн-Вестфалия", добави Винценц, цитиран от БТА.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.