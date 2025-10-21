"Алтернатива за Германия" предложи Тръмп да стане почетен гражданин на германски окръг

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) предложи американският президент Доналд Тръмп да стане почетен гражданин на окръг Бад Дюркхайм в Югозападна Германия, предаде ДПА.
Родът на Тръмп произхожда от Калщат – малко лозарско селище в провинция Райнланд-Пфалц, което е част от окръг Бад Дюркхайм. Бабата и дядото на Тръмп емигрират оттам в Ню Йорк в края на 19. век.
"Причината да внесем такова предложение в окръжния съвет е, че Доналд Тръмп постигна мир в Газа и гарантира освобождаването на израелските, както и на осмината германски заложници", заяви пред ДПА лидерът на местната фракция на АзГ Томас Щефан. Той отбеляза, че корените на Тръмп са именно от този регион.
Окръжните власти потвърдиха, че групата на АзГ е внесла такова предложение. Предстои съветът да обсъди въпроса и да вземе решение на заседанието си на 29 октомври.
Местният окръжен ръководител Ханс-Улрих Иленфелд каза, че не иска да предпоствя предварително решението на съвета, но допълни, че не би могъл да си представи как предложението ще бъде одобрено.
"Без значение дали някой изобщо би искал Доналд Тръмп да бъде почетен гражданин, въпросът за почетното гражданство и възможните критерии за него трябва да бъде обсъден подробно в комисиите на окръжния съвет", каза Иленфелд, политик от консерваторите.
