"Алтернатива за Германия" увеличава леката си преднина в Мекленбург-Предна Померания преди регионалните избори

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) увеличава леката си преднина преди регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания следващата седмица, докато консерваторите на канцлера Фридрих Мерц са на път да отбележат най-лошия си резултат някога на регионални избори, сочи социологическо проучване, цитирано от ДПА.
Антиимигрантската АзГ, която предизвика силни реакции по света, след като миналата седмица убедително спечели регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, понастоящем води в социологическите проучвания в Мекленбург-Предна Померания с 37%, сочи проучване, проведено по поръчка на телевизионния канал Це Де Еф и публикувано вчера.
Това означава, че крайнодясната партия е успяла да увеличи леко преднината си, въпреки че Германската социалдемократическа партия (ГСДП) на настоящия министър-председател на провинцията Мануела Швезиг получава 34% и значително намали разликата с АзГ през последните няколко месеца.
Християндемократическият съюз на канцлера Мерц ще получи 7%, което би било най-лошия му резултат на регионални избори в следвоенната история на Германия. Това би бил също още един тежък удар за Мерц и изключително непопулярното му коалиционно правителство след убедителната победа на АзГ в Саксония-Анхалт.
"Левицата" застава на трето място в проучването с 10%, следвана от "Зелените" с 5%, което е и прагът, необходим за получаване на места в регионалния парламент.
Популисткият Съюз "Сара Вагенкнехт", който може да изиграе ролята на балансьор в Саксония-Анхалт, е възможно да не успее да влезе в парламента на Мекленбург, тъй като се очаква да получи 4% от гласовете.
Министър-председателят на провинцията Швезиг представи нов предизборен плакат тази седмица, като целта ѝ е да позиционира социалдемократите като единствената сила, способна да попречи на АзГ да спечели поредните регионални избори. На плаката се вижда нейният лик заедно с девиза "Жената срещу синьото", което е препратка към партийния цвят на АзГ.
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