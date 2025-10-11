Американска компания купува подразделението за бои на БАСФ за 7.7 млрд. евро

Германският химически гигант БАСФ (BASF) обяви, че ще продаде на американска компания подразделението си за покрития - бои, лакове, защитни и декоративни покрития, обработка на повърхности, предаде ДПА.

БАСФ е постигнал споразумение с американската компанията за частни капиталови инвестиции "Карлайл" (Carlyle), като сделката е оценена на 7.7 милиарда евро (около 8.9 милиарда долара), се казва в съобщение на германската компания.

Сделката се очаква да бъде финализирана през второто тримесечие на 2026 г. и ще генерира 5.9 млрд. евро преди облагане с данъци. Въпреки продажбата, БАСФ ще запази дял от 40 на сто в подразделението.

Продажбата е част от следващ етап в преструктурирането на компанията, ръководено от новия главен изпълнителен директор Маркус Камиет, заради продължаващия спад в химическата индустрия.

Един от основните сектори, които ползват продуктите на подразделението за покрития, е автомобилната индустрия в Германия, която също изпитва трудности заради засилена конкуренцията от Китай и забавяне в търсенето на електромобили в световен мащаб, отбелязва БТА.

Дружеството за покрития на БАСФ има 10 300 служители и генерира годишен оборот в размер на 3.8 милиарда евро.