Американската Keurig Dr Pepper купува производителя на Jacobs и Douwe Egberts за 18 млрд. долара

Американският гигант в производството на безалкохолни напитки Keurig Dr Pepper е на път да създаде глобален кафеен лидер, който да се конкурира с пазарния лидер Nestlé, чрез сделка за придобиване на JDE Peet's за 18 милиарда долара, която е най-голямата в Европа от повече от две години.

Сделката, обявена в понеделник, предлага 20% премия спрямо пазарната цена за акция на JDE Peet's при затваряне в петък. Тя предвижда разделянето на кафето от другите бизнеси с напитки на компанията в две отделни публично търгувани компании, регистрирани в САЩ, като холандската компания ще бъде извадена от борсата в Амстердам.

Сделката, която идва на фона на засилващата се глобална търговска война, стимулираща корпоративни действия в сектора на потребителските стоки, цели да постигне годишни икономии на разходи в размер на 400 млн. долара, което ще позволи на новите компании да се справят по-добре с нарастващите американски мита върху страните производители на кафе и други търговски конкуренти.

"Новата кафеена компания ще бъде сравнима по размер с кафето на Nestlé... Двете ще имат пазарен дял от около 20% на световния пазар на кафе и чай в сектора на потребителските опаковани стоки (CPG)", заяви пред Ройтерс анализаторът на ING Максим Странарт.

Сделката идва на фона на рекордно високите цени на кафето в световен мащаб, предизвикани от сушите в най-големите производители Бразилия и Виетнам, както и след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 50% мита върху вноса на кафеени зърна от Бразилия.

"Обединяването на двата кафеени бизнеса е логично, намалявайки европейската ориентация на по-голямата част от бизнеса на JDE Peet's и предоставяйки на Keurig международно разрастване", коментира Джон Кокс от Kepler Cheuvreux.

Сделката, обявена в понеделник, частично ще обърне сливането от 2018 г., което създаде Keurig Dr Pepper чрез обединяването на Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple, позволявайки на инвеститорите да се фокусират върху един сегмент, вместо върху набор от разнообразни продукти.

Новите компании, наречени Beverage Co. и Global Coffee Co., ще бъдат ръководени съответно от главния изпълнителен директор на Keurig Тим Кофер и финансовия директор Судханшу Приядарши.

Keurig заяви, че Global Coffee Co., с комбинирани годишни нетни продажби от около 16 милиарда долара, ще бъде добре позиционирана да се възползва от световния пазар на кафе, оценяван на 400 милиарда долара, докато Beverage Co., с годишни нетни продажби от над 11 милиарда долара, ще се фокусира върху пазара на безалкохолни напитки в Северна Америка, оценяван на 300 милиарда долара.

Акциите на JDE Peet's скочиха с 18% в ранната търговия, отбелязвайки най-силния си ден в историята, докато акциите на Keurig Dr Pepper, листвани във Франкфурт, спаднаха с 1,3% към 10:57 GMT.

JDE Peet's, с марки като Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, беше оценена на 12.76 милиарда евро при затварянето на пазара в петък, докато стойността на Keurig възлиза на около 48 милиарда долара, според данни на LSEG.

Акциите на Keurig са нараснали с близо 10% тази година благодарение на силните продажби на напитки, докато акциите на холандския производител на кафе почти са се удвоили, подкрепени от стабилни приходи и фокус върху възнаграждението на акционерите.

JDE Peet's е мажоритарно собственост на германската JAB, която също притежава значителен миноритарен дял в Keurig Dr Pepper, според данни на LSEG.