Американски апелативен съд се произнесе срещу политиката на Тръмп за признаване само на два пола

Американски апелативен съд потвърди решението на първоинстанционен съд, който разпореди на администрацията на Доналд Тръмп да поднови издаването на паспорти, в които да има графа за обозначаване на пола със знака Х или графа за обозначаване на пол, различен от този при рождение за транссексуалните или небинарните хора, предаде Франс прес.

Тръмп подписа още на 20 август, в деня на встъпването си в длъжност, указ, според който в САЩ ще бъдат признати само два пола – мъжки и женски. А след това Държавният департамент преустанови издаването на паспорти, в които да има графа за обозначаване с X или за обозначаване на различен пол от този при раждането на титуляра.

През юни американски съдия постанови администрацията да поднови издаването на подобни паспорти. Правителството обжалва, но апелативен съд отхвърли жалбата и потвърди изводите на първоинстанционния съд, че решението на администрацията ще нанесе непосредствен и необратим ущърб на засегнатите от него хора.

Първият американски паспорт, в който полът се обозначава с Х, беше издаден през октомври 2021 г. от Държавния департамент, който беше пояснил, че Х е предназначено за небинарните и интерсексуалните и в по-широк план за онези, които не се припознават в досегашните критерии за полова принадлежност.