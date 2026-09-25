Американски консултант ще помага за лицензирането на реактора AP-1000 в България

Водещата американска инженерна компания Jensen Hughes, която е консултирала американския ядрен регулатор за лицензирането на проекта за реактора AP-1000 на компанията "Уестингхаус" в САЩ, ще предостави същите услуги и на българската Агенция за ядрено регулиране в подготовката ѝ за оценяването на технологията, предвидена за изграждането на бъдещите VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй". Консултантът е избран в обществена поръчка за окоо 400 хил. евро и предстои подписването на двугодишен договор за услугите му, съобщиха председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски и заместничката му Елизабет Цветанова пред журналисти.
Консултантът ще направи анализ на компетентостите на регулатора и ще разшири сопсобността му за оценка на бъдещото проектно предложения за AP-1000, което трябва да бъде лицензирано в България, а проектът е нов и на регулатора му трябват още експерти.
Цветанова каза още, че АЯР е изискала от проектната компания за двата реактора - "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" допълнителни документи по внесеното от тях още през декември миналата година заявление за лицензиране на площадката на VIII. За VII такова има издадено още през 2020 г., но за втората мощност още не е. Елизабет Цветанова обясни, че проблемът е, че са предоставени оценки на геология, хидрология, сеизмика на терена, демографията, засегнатото от екологичното въздействие на централа население, но не са били посочени източниците на данните. За доокомплектоване са върнати през юли и август и заявленията на проектната компания за проектиране на двата блока.
От АЯР не са дали срок за предоставяне на необходимите допълнителни документи. "Не искаме да притискаме проектната компания, а тя да има пълна готовност", коментира Байчийски. Той отбеляза, че от "Уестингхаус" са казали, че при внасяне на самия проект за лицензиране ще отразят всички направени от компанията подобрения на технологията AP-1000 при експлоатационния x опит в САЩ. Това ще стане с редактирани документи за дизайна на проекта.
По думите на Бачийски и с новото ръководство на дружеството, назначено от енергийния министър Ива Петрова в началоно на юни, се поддържа оперативен подход на взаимодействие. И с новия борд има разбирателство за обсъждане на технически подробности и процедури още в зародиш, за да не се бави проектът.
За подобряване на способността си да оцени технологията за бъдещите реактори АЯР участва в съвместна инициатива с ядрените регулатора на Финландия, Швеция, Нидерландия и Полша, където се планира внедряването на същата технология, за съвместо разглеждане на системите на АР-1000. "Определили сме няколко области за проучване - дали има проблеми с технологията и дали можем да приемем твърдения за проекта без допълнителни документи. Вероятно за лицензиране на проекта в България ще трябват още консултации и при необходимост редакции", каза Бачийски.
И за лицензирането на АР-1000, и на евентуални бъдещи малки модулни реактори може да наложат промени на вътрешните правила на АЯР, но не и на нормативната уредба на страната, тъй като тя е приложима, уточни той.
По думите му подсилването на експертния капацитет на агенцията в сферата на малките модулни реактори остава на по-заден план от подготовката за лицензирането на AP-1000, тъй като все още няма яснота за подобни проекти от страна на индустрията, а от "Българския енергиен холдинг" тепърва се прави оценка на потенциалните места за инсталирането на малки модулни реактори.
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4 коментара
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АЕЦ "Белене" отдавна щеше да се е изплатила и щеше да дава ток на цената на АЕЦ "Козлодуй". Ама от продажници толкова. Дори си затворихме 4 реактора ВВЕР, които можеха още да работят, защото имаха ресурс за това. Никой не ни е насилвал да ги спираме. Просто сами се наведохме, заради едно потупване.
WH кога за последен път е успяла да завърши някаква АЕЦ? В Щатите две такива централи си ги довършиха самостоятелно собствениците, поради невъзможност да изчакат това да направи WH. Защо се бутаме при ТИЯ за поне 20 пъти по-скъпа АЕЦ? Аре познайте от три пъти, макар да е достатъчен и един път.
намерените $ 140 млн. в брой у бивш шеф на украинските военни поръчки: Не е чудно, че Киев иска войната да продължи. Някой пита ли се защо заменяме евтината руска технология със скъпа, но полит-коректна американска такава? Месеци, преди Сащ да обявят изтеглянето си от Европа? Причината е същата, както в украйна-корупция. Която създава зависимости. Зависимости, които сащ УМЕЛО ИЗПОЛЗВАТ за налагане на своята скъпа технология. Уранът пак ще бъде руски. Ще минава през американски посредници!