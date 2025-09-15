Американски военнослужещи наблюдаваха днес съвместните военни маневри на Русия и Беларус и беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс.
Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Маневрите включват и „планиране за използване на ядрени оръжия“ и на ракетата „Орешник“.
Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като изненадващо.
"Кой би могъл да предположи как ще започва всеки следващ ден от учението "Запад-2025?", каза той в изявление по повод присъствието им заедно с представители от общо 23 страни, сред които и две страни членки на НАТО – Унгария и Турция.
Министерството публикува видеозапис, на който се виждат двама американски войници в униформа, които благодарят на Хренин за поканата и се здрависват с него.
"Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото искате. Може да отидете и да видите, да говорите с хората", каза министърът, който отказа да говори пред репортери.
Присъствието на американски военнослужещи е поредният знак за сближаване между Вашингтон и Беларус, близък съюзник на Русия, който позволи на Москва да използва територията му за нахлуването на войски в Украйна през 2022 г.
Джон Коул, представител на Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти.
В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".
Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул.
Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа по-тесни връзки с Лукашенко, който редовно провежда разговори с Путин. Миналата седмица Тръмп изпрати на Лукашенко приятелско писмо, подписано на ръка, чрез Коул.
Възможно е. Но е възможно и друго - наддаването за кожата на Путин вече започва.
Американското тъпоумие започва да бие всякакви рекорди. Путлер репетира нахлуване в Полша и Балтика, а Доня изпраща наблюдатели. Утре ще изпрати и американски наблюдатели в окупирания Донбас , за да гледат как Путлер атакува украинската територия.
Дори идиотът Лука разбра откъде духа вятъра и започна да сътрудничи на Полша. А рыските прастетутками нека пишат...