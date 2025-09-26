Американските активи на TikTok се оценяват на 14 млрд. долара след заповедта на Тръмп

Американските активи на TikTok ще бъде оценен на около 14 милиарда долара според сделката на Доналд Тръмп за принудително отделяне от китайската компания майка на социалната медия, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в четвъртък.

Той говори, докато президентът подписваше изпълнителна заповед в Овалния кабинет, за да одобри споразумението и да предостави 120-дневен срок за финализиране на детайлите.

Oracle, частната инвестиционна група Silver Lake и MGX от Абу Даби ще контролират около 45 процента от американската TikTok, според хора, запознати с въпроса. Собственикът на TikTok, ByteDance, ще притежава 19.9 процента.

Тръмп заяви, че е разговарял с Си Дзинпин за сделката и изрази “голямо уважение” към президента на Китай.

"Имахме добър разговор", каза Тръмп. "Той ни даде зелена светлина."

Китай публично не е изяснил дали е одобрил сделката.

Статусът на TikTok в САЩ е в неопределеност от април 2024 г., когато Конгресът прие закон, задължаващ ByteDance да се откаже от американските операции на популярното видео приложение поради опасения за поверителността и националната сигурност.

Тръмп многократно отлага прилагането на закона в търсене на компромис.

Белият дом обяви пробив в преговорите с Пекин миналата седмица, за да се проправи път за сделката. Но споразумението може да се провали на фона на по-широките търговски преговори между САЩ и Китай за предотвратяване на връщане към търговска война между двете най-големи икономики в света.

"Имаше известно съпротивление от китайска страна", каза Ванс. "Ще продължим да работим по това."

Сделката представлява допълнителен напредък в управлението на американската версия на популярното приложение за кратки видеоклипове. Oracle ще контролира алгоритъма, който препоръчва видеа в емисиите на потребителите: ключовата технология, която прави приложението толкова популярно сред младите хора.

Според китайското законодателство Пекин контролира износа на алгоритми. Миналата седмица китайският регулатор за киберсигурност заяви, че е постигнал рамка за сделката с TikTok, която включва "лицензиране на алгоритъма и други права върху интелектуална собственост" за САЩ.

Но компромисът на Тръмп срещна известно противопоставяне от страна на законодатели, които са скептични към Китай и искат TikTok да бъде спрян в САЩ или напълно отделен от ByteDance.

Майкъл Соболик, експерт по Китай в Института Хъдсън, заяви, че изпълнителната заповед показва, че резултатът е "лоша сделка", защото новото предприятие няма да има пълен контрол върху алгоритъма.

"Хвалбите на Белия дом за способността на Oracle да "интензивно наблюдава" алгоритъма предполагат, че всъщност има заплаха, която трябва да бъде наблюдавана", каза той.

"Отговорността беше да се елиминира тази заплаха, а не само да се разглежда."

Участието на MGX, суверенен инвестиционен фонд от Абу Даби, фокусиран върху технологиите, може да засили опасенията за чуждестранно влияние.

Лари Елисън, основателят на Oracle, е "ключовата фигура" в американската част на сделката, според човек, работил тясно с администрацията на Тръмп за финализиране на сделката.

Тръмп заяви, че Елисън и Oracle ще играят "много голяма роля" в TikTok US.

Oracle ще контролира поверителността на данните и алгоритъма на TikTok. Ключовата роля на Елисън подчертава възхода му като един от най-видните технологични, медийни и развлекателни магнати в Америка.

Предприемачът, който за кратко изпревари Илон Мъск в списъка на най-богатите хора в света, наскоро подкрепи поглъщането на Paramount от сина си Дейвид и сега подготвя оферта за Warner Bros. Ако успее, сделката ще създаде мощна сила, обхващаща Холивуд, спорт на живо и новини.

“Всъщност смятаме, че това е добра сделка за инвеститорите”, каза Ванс в Овалния кабинет.

"Не искаме TikTok да се използва като инструмент за пропаганда от никое чуждестранно правителство. Искаме да сме сигурни, че... нашите инвеститори вземат тези решения въз основа на това, което е добро за бизнеса им."

TikTok има 170 милиона активни потребители месечно в САЩ, с около 65 милиона активни потребители дневно. Неговият конкурент в социалните медии, Snap, който има 98 милиона активни потребители дневно в Северна Америка, има пазарна капитализация от 14 милиарда долара.

Белият дом отказа да предостави повече подробности за оценката от 14 милиарда долара или финансовата структура на сделката.

Група от нови и съществуващи американски инвеститори в TikTok ще притежават останалите 35 процента от TikTok US според споразумението.

Настоящите инвеститори, включително General Atlantic и Susquehanna, се очаква да запазят дял в бизнеса. Джеф Яс от Susquehanna и Бил Форд от General Atlantic са двама от най-големите дарители на Maga Inc, про-Тръмп супер PAC.

Тръмп заяви, че новите инвеститори, участващи в сделката, включват медийния магнат Рупърт Мърдок и пионера в персоналните компютри Майкъл Дел. Мърдок се очаква да инвестира чрез своята медийна група Fox Corp, собственик на кабелния канал Fox News, според няколко души, запознати с въпроса.

ByteDance ще избере един от седемте директори на американската част и “ще бъде изключен от комитета за сигурност на компанията”, каза служител на Белия дом тази седмица.

Изпълнителната заповед от четвъртък задължава отделянето на TikTok US да “постави операциите на алгоритмите и кода, както и решенията за модериране на съдържание, под контрола на новото съвместно предприятие”.

TikTok, Oracle, Silver Lake, General Atlantic, Susquehanna и MGX не отговориха веднага на искания за коментар.