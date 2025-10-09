Американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС влязоха в сила

От днес влизат в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС (NIS), съобщи националната телевизия РТС. Компанията увери, че приоритети остават редовното снабдяване на вътрешния пазар и социалната стабилност на служителите, посочва телевизията.

В изявление от НИС заявиха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Плащанията ще могат да се извършват с местни и международни карти, в брой и чрез системата "IPS show". Дружеството посочва, че ще изпълнява всички задължения към корпоративни клиенти и партньори.

Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари заради "вторичен риск" от мажоритарната руска собственост на компанията, но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври, припомня сръбската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Целта на Вашингтон е да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни компании.

В сряда сръбският информационен портал "Нова економия" написа, че санкциите ще бъдат отложени с една седмица, като се позова на свои източници, но днес бе съобщено, че санкциите влизат в сила.

Президентът Александър Вучич заяви, че Белград вече няма какво да обсъжда със САЩ и ще търси решение с Москва.

"Европа ще подкрепи американските санкции", каза Вучич, цитиран от Радио Свободна Европа.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ, припомня РСЕ. Държавата притежава 29.9 процента от акциите, докато основен собственик остава "Газпром нефт" с 44.9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс" (Intelligence), свързана с "Газпром", придоби дял от 11.3 процента .

През август НИС отчете оперативна загуба от 3.6 млрд. динара (около 30 млн. евро), отчасти заради санкциите, припомня РСЕ. Експерти предупреждават за възможни трудности с доставките на суров петрол, повишаване на цените на горивата, недостиг и проблеми с международни плащания.

Санкциите биха могли да засегнат и други държави от региона, където НИС оперира. Сърбия остава силно зависима от руски енергийни доставки, което е сред основните причини Белград да отказва присъединяване към западните санкции срещу Москва, отбелязва Радио Свободна Европа, предаде БТА.