Андре Рийо обявява втори концерт в София - на 3 февруари 2026 г.

Интересът към Краля на валса - Андре Рийо, не стихва след осем поредни години и напълно разпродадени концерти в България.
Концертът му за 4-ти февруари в София е изцяло разпродаден, а интересът на публиката нe стихва. По тази причина BG Sound Stage, която е организатор на проявата, обяви втора дата - на 3 февруари 2026 г. Концертите ще са в зала "Арена 8888 София", съобщиха от компанията.
Българските зрители отново ще чуят любими мелодии, поднесени от Рийо и неговия оркестър "Йохан Щраус", хор и солисти от различни националности, в репертоар, простиращ се от класически музикални шедьоври до валсове, музика от филми, поп хитове и опера.
"Много съм щастлив, че се връщам отново в София. Топлината и страстта на българската публика винаги ме удивляват, отново и отново. Нямам търпение да споделя новото си шоу с моите почитатели. Нека да създадем незабравими спомени заедно", сподели Андре Рийо специално за българските зрители.
Публиката по целия свят харесва и обича Рийо заради способността му да съчетава красиви мелодии с приповдигната атмосфера, приказни костюми, цветни феерии. Всяко негово изпълнение е празник на живота и на музиката. И този път великият цигулар и диригент ще бъде придружен от 60-членния си оркестър "Йохан Щраус" и великолепни солисти от различни националности.
С продадени 40 милиона копия албуми маестро Рийо е един от най-популярните музиканти в света, известен със своите романтични, вдъхновяващи и забавни изпълнения. Концертите му често включват ослепително светлинно шоу, пищни костюми, спектакли, в които въвлича публиката, като това ги прави уникално и завладяващо преживяване.
Това усещане за общност и празник е превърнало концертите му в хит за публика от всякакви възрасти и националности. Престоящият концерт обещава да не бъде по-различен, като Рийо и оркестърът му ще представят характерния си стил.
"Емоциите са ключът. Когато една музика докосне сърцето ми, знам, че ще докосне и вашите сърца", казва Андре Рийо.
Видеата му достигат над 1 милиард гледания в YouTube. Десет милиона фенове го следват във Facebook, продал е над 40 милиона албума в целия свят.
Българската публика вече знае какво може да очаква - една възхитителна вечер, включваща смесица от непреходни класики от разнообразни жанрове - опера, мюзикъл и оперета, красива филмова музика, популярни мелодии и, разбира се - романтични валсове, всички изпълнени с уникалния усет и харизма на Рийо.
Концертът ще покаже и изключителния талант на оркестъра "Йохан Щраус", събрал музиканти от над 15 националности и известен със своите вълнуващи изпълнения, които пренасят хората в свят на музика и танци в един тричасов възторжен спектакъл. Известни със своя хумор, пищни костюми, зашеметяващ сценичен дизайн и впечатляващо осветление, тези представления се харесват на публика от всички възрасти.
