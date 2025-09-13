Андрей Райчев за "ляво-популисткия президент": "Изборите не са обречени"

Предстоящите президентски избори не "са обречени", колкото и вероятен в момента да изглежда сценарият, в който печели кандидатът центрист. Причината - президентският вот у нас е поднасял най-много изненади. Тази позиция аргументира социологът Андрей Райчев в ефира на БНР.

"На два пъти "червен" кандидат печели и стои по 8 години (бел. ред. Георги Първанов и Румен Радев), без никакъв намек дори за прогноза в тази посока. Две огромни изненади с огромни последици. 16 години български президент не е онзи, който ни се е виждал най-вероятен", обърна внимание Райчев.

"Логиката е такава: явява се на първия тур (бел. ред. има се предвид кандидатът на ГЕРБ) и с гласовете на ИТН се превръща в сигурен участник на втория тур. На втори тур срещу кандидата на ГЕРБ ще се яви "ляво или националистическо" Тогава обикновено центристът печели", коментира социологът и допълни, че ако ПП-ДБ прибегнат до "схемата на обречения професор", вече ще сме виждали това няколко пъти.

Тезата дойде, провокирана от твърдението от събота на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, че с внасянето на поредния вот на недоверие ПП-ДБ имат за цел да предопределят предстоящите президентски избори и победата на "ляво-популисткия президент", чиято кандидатура предстои да подкрепят.

"Борисов казва: "ако се скараме сега и се сбием, няма да се задейства това, че десните автоматично биха гласували за Желязков, а ще упражнят протестен вот - частично няма да отидат (бел. ред. да гласуват), частично ще гласуват за Йотова" Това е разумно говорене", интерпретира думите на Борисов социологът и го определи като "класически центрист".

Напрежението на обществото: От Пеевски до Путин

Социологът отчита, че има два дразнителя за част от опозицията – Пеевски и корупцията и Путин и войната, като според него "Путин е по-силният стимул за протеста от Пеевски".

"Какво друса Сърбия вече толкова време – паднала козирка води до безадресно, но страшно недоволство. В Румъния козирка не затисна никого, но нацията се засили да гласува за периферен човек с екстремни възгледи. Подобно огромно и безадресно недоволство несъмнено има и у нас", направи паралели Райчев.

По думите му в Сърбия и Румъния политическата система не поема напрежението на обществото, докато в Германия и Франция това избива в несистемни партии, които засега успяват да изолират, но не е ясно за колко време.

"Българите много се дразнят от кръв. България е рядко миролюбива нация. Има фундаментална застрашеност на елита", смята Андрей Райчев и допълва, че управлението се крепи на вдигането на стандарта на живот и на фундаменталното разделение на обществото.

Според него от 8 години българите вече не искат никого и там е проблемът - "не е влюбването – тоя ще ни оправи", каквито са били предишните "влюбвания на нацията".

"Радев изпусна момента и времето не работи за него. Сега му трябват избори, но не му ги дават, защото ще ги загубят", подчерта Райчев и прогнозира, че вече няма да бъдат връчвани големи мнозинства като в близкото минало.

"Истинска беля, която да нокаутира страната, са турците. Пеевски е реалност", изтъкна още социологът, като постави и въпроса "възможно ли е разбирателство между Радев и Борисов – двете големи фигури в страната" и нарече евентуална договорка между двамата "единствената стабилна".

По думите му няма съмнение, че ДПС - "Ново начало" е станало реален фактор в държавата.

"Мечтата на Доган беше смесена партия, този (б. ред. Делян Пеевски) тръгва да го прави. Много бързо отписахме Доган. Тази битка не е свършила", изрази мнение Райчев.

Светът, мирът и войната

Дори да намира битката "Пеевски-Доган" за сага с продължение, то, що се отнася до голямата картина, според Райчев светът няма причина да се сбива.

"Този свят е потенциално мирен. Няма безнадеждна идейна агресия и ние свикваме на това ново общество, то си има своите конфликти. То е много по-некърваво от предишните. Няма фундаментална причина да се сбие светът", твърди той.

Според него Китай, Индия и Русия са консуматорски общества и искат да се върнат към предишния си облик на "много миролюбиви консуматори", и не са идейни, а от това следва, че сблъсъците, които ни водят до ръба на войната не са на живот и смърт, а сблъсъци за дефиниране на граници.

"Решава се въпросът къде свършва Европа и къде започва Русия", смята социологът.

Според него днешното общество "не се управлява постарому, със "строй се, преброй се", а със страх и обнадеждаване.

"От страшен чичо с тояга и няколко моркова в джоба за всеки случай, властта се е превърнала в келнер", гласи оценката на Райчев, според когото обичайно подозираме келнера, че обслужва лошо и че краде.

"Ако спадне войната в Украйна, е една ситуация, ако не спадне – друга, ако се изостри – трета. За България е много добре тази война да спре. За България, за Полша, за Естония това е страшно важно, защото се е възпалило много тежко. В пряк кръвен интерес e I на Путин е да спре войната. Западът тласка Русия към Китай с всички сили, президентът Си си пие кафето и гледа как Русия се свлича към Китай. За една велика страна това е много опасно", коментира Райчев.