Андрей Янкулов e издигнат за член на ВСС

Бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов и неговата заместничка Таня Радуловска са номинирани за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Кандидатурите им са издигнати от седем антикорупционни неправителствени организации, които работят в съдебната сфера - „Антикорупционен фонд“, „Български адвокати за правата на човека“, „Български институт за правни инициативи“, „Български Хелзинкски комитет“, Институт за пазарна икономика“, „Правосъдие за всеки“ и „Програма Достъп до информация“.
Янкулов е предложен за член на Прокурорската колегия на ВСС, а Радуловска – за Съдийската колегия.
"Предлагаме кандидатурите на Андрей Янкулов и Таня Радуловска с убеждението, че работата на Висшия съдебен съвет изисква личности, които съчетават задълбочено познаване на съдебната власт с практически професионален опит, независимост при вземането на решения и способност да отстояват решения, основани на закона и ясни професионални критерии.
Това има особено значение в момент, когато кризата на обществено доверие в правосъдието поставя още по-високи изисквания към управлението на съдебната система“, се казва в мотивите на седемте организации, цитирани от lex.bg.
Андрей Янкулов е адвокат, който обаче повече от 10 години работи като прокурор в районната и в Софийската градска прокуратура, но напусна съдебната система през 2019 г.
Преди да оглави Министерството на правосъдието в последното служебно правителство, той е бил още два пъти в изпълнителната власт като зам.-министър.
Първо през 2014 година, а след това и като заместник на Христо Иванов.
След като напусна прокуратурата заради избора на Иван Гешев за главен прокурор Янкулов се присъедини към екипа на Антикорупционния фонд. Там той участва в осветяването на търговците на правосъдие Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса.
Адвокат Таня Радуловска, преди Маринова е юрист с близо 23 години професионален опит в съдебната власт, адвокатурата, държавната администрация и изпълнителната власт.
Повече от 13 години е съдия, включително 11 години в Софийския районен съд. Между 2012 и 2014 г. тя е председател Съюза на съдиите в България. След напускането на съдебната система през 2018 г. работи като адвокат, а през 2026 г. е заместник-министър на правосъдието. Има и дългогодишен преподавателски опит.
Кандидатурите на Янкулов и Радуловска трябва да бъдат припознати от някой от депутатите, за да бъдат придвижени към втория етап от процедурата – изслушването. Третият етап е самото гласуване в пленарна зала. За избор на член на ВСС са необходими поне 160 гласа.
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17 коментара
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Храчките и простатищаната какво виждаш идва от вас
Изключителен професионалист и почтен човек! Впрочем затова са и храчките по него дотук, от тикво-сФински и рашистки тролеи.
Има си процедура по избор на членове, НПО та нямат думата
Радвам се за всички улични адвокати, намиращи топли местенца в парламента, ВСС или където и да е.
Янкулов е лакмус за избора на нов ВСС.
Въй, какъв вой на мурзилки се разнася тук! Янкулов май нещо ви бърка в здравето, а? Нека, значи е на прав път :)
Един наистина достоен правист! Вероятно няма да се хареса на прогресивните, които ще искат да си назначат удобни болшевишки мекерета!
Тоя дето натискаше служителки на ООН и имаше забрана ????
Половината се избират от Народното събрание, а другата от самите магистрати
Само това остана НПО да си назначават ВСС... Вероятно ще бъде световен прецедент...