"Ангели на пътя" на протест: Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат

Сдружение "Ангели на пътя" проведе пореден протест пред Съдебната палата, под надслов "Стига мълчание". Поводът за недоволството беше смъртта на 23-годишния Мартин Димитров, който загина на 17 срещу 18 октомври при верижна катастрофа на пътя Златица-Челопеч, предаде БГНЕС.
Исканията на протестиращите бяха за отговор от институциите и за справедливо наказание. Протестиращите заявиха, че всеки ден войната по пътищата взема жертви и искат промени.
Протести се очакват в цялата страна.
"Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?", заявиха организаторите на протеста.
По време на протеста демонстрантите издигнаха транспаранти, които гласяха: "Искаме сигурност по пътищата, не безхаберие и смърт!" и "Съдебната система в България: Враг на жертвите, защитник на убийците".
Пред оградата на Съдебната палата няколко протестиращи бяха разпънали плакат с лицата на хора, загинали при трагедии на пътя.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Някой от институциите казват - "Ми к'о ш'и пра'им с'я?" И потъркват трите пръста.
Какво да кажат институциите, когато българския шофьор е идиот?! ;)