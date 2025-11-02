"Ангели на пътя" на протест: Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат

Сдружение "Ангели на пътя" проведе пореден протест пред Съдебната палата, под надслов "Стига мълчание". Поводът за недоволството беше смъртта на 23-годишния Мартин Димитров, който загина на 17 срещу 18 октомври при верижна катастрофа на пътя Златица-Челопеч, предаде БГНЕС.

Исканията на протестиращите бяха за отговор от институциите и за справедливо наказание. Протестиращите заявиха, че всеки ден войната по пътищата взема жертви и искат промени.

Протести се очакват в цялата страна.

"Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?", заявиха организаторите на протеста.

По време на протеста демонстрантите издигнаха транспаранти, които гласяха: "Искаме сигурност по пътищата, не безхаберие и смърт!" и "Съдебната система в България: Враг на жертвите, защитник на убийците".

Пред оградата на Съдебната палата няколко протестиращи бяха разпънали плакат с лицата на хора, загинали при трагедии на пътя.