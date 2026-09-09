Анимационното шоу South Park сменя името си на South America

Легендарното анимационно шоу South Park променя името си и нанася пореден сатиричен удар по Белия дом. След като президентът Доналд Тръмп се впусна в серия от преименувания на залив, езера и, най-наскоро, дори на цял щат в чест на “Америка”, създателите на South Park обявиха, че го прекръстват на South America.

"Вдъхновени от смелостта и патриотизма на Apple и Google, променяме името на South Park на South America", заявиха във вторник съоснователите Трей Паркър и Мат Стоун. Искаме специално да благодарим на нашата компания-майка Paramount, се посочва в съобщението им.

Промяната на името се случи ден след като Тръмп намекна, че ще преименува Ню Мексико на "Ню Америка", като публикува поредица от снимки на щата с новото име, дни след като подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "Езеро Америка".

Макар президентът да може да преименува географски обекти, като например водни басейни, той няма правомощия да преименува щат. Губернаторката на Ню Мексико Мишел Лухан Гришам незабавно осъди публикациите като опит да се отвлече вниманието от войната в Иран и растящите цени.

През януари 2025 г., в първия си ден след завръщането си на поста, Тръмп подписа и изпълнителна заповед, с която Мексиканският залив беше преименуван на "Американски залив". Промяна, която беше включена в Информационната система за географски наименования и скоро след това беше приложена за потребителите на картите на Google и Apple в САЩ.

Google заяви тогава, че актуализира наименованията на местата, когато официалните правителствени източници ги променят. Компанията посочи, че потребителите на Google Maps в САЩ ще виждат "Езеро Америка", докато канадските потребители ще продължат да виждат "Езеро Онтарио", като се позова на практиката си да отразява официалните промени в наименованията, направени от правителството. По-късно Apple приложи същото наименование за потребителите на Apple Maps в САЩ, съобразявайки се с промяната на Google, съобщи Асошиейтед Прес.

South Park често се подиграва на президента и неговата администрация, осмива политическите решения откакто той встъпи в длъжност през 2017 г. и представя персонажа на Тръмп като чувствителен тиранин, който заплашва с мита или съдебни дела всеки, който му се противопостави.

South Park, който проследява живота на четирима грубословни ученици от началното училище в измислено планинско градче в Колорадо, дебютира по Comedy Central на 13 август 1997 г. Сериалът е печелил пет пъти наградата “Еми” в категорията “Най-добра анимационна програма” и има 21 номинации, според Телевизионната академия.

След най-скорошната си победа на "Еми", преди броени дни, официалният акаунт на South Park в X сподели снимка на Тръмп с панталоните спуснати до глезените, който държи наградата "Еми" във въздуха.

"Поздравления на Трей Паркър, Мат Стоун и целия екип на South Park за спечелената награда "Еми" за най-добра анимационна програма!", гласеше публикацията.

Новият сезон стартира на 16 септември по Comedy Central, а на следващия ден – по Paramount+ в САЩ, Канада и Австралия.

CNN се обърна към Paramount и Белия дом за коментар.

Промяната на бранда идва в момент, в който Paramount се опитва да слее своето филмово студио и телевизионните си дейности с WarnerBross Discovery, компанията-майка на CNN, HBO, Discovery, студиото Warner Bross и много други активи.