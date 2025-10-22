Антибежанските настроения вече атакуват правата на човека и солидарността

Крайнодесни и популисти от години се заиграват с темата за мигрантите и бежанците, която се доказа като "успешна" за получаването на политически дивиденти, и вече влезе в портфолиото и на по-умерени кръгове. В Европа гласовете за затягане на политиките за приема на бежанци стават все по-силни. Главно от правителства и политици с твърда антиимиграционна и антибежанска програма, но не само.

В обществения дебат има гласове, според които Конвенцията за статута на бежанците (Женевската конвенция) и Европейската конвенция за правата на човека са остарели и вече не отговарят на днешните нужди за контрол на влизането на бежанци и мигранти.

В речта си пред Общото събрание през септември тази година италианският министър-председател Джорджа Мелони призова за преразглеждане на международните конвенции за убежище и миграция. В Гърция, новият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис, който идва от крайната десница, е заел крайни антиимигрантски позиции.

В началото на октомври британският премиер Киър Стармър призова за промяна в начина, по който британските съдилища тълкуват Европейската конвенция за правата на човека, за да се попречи на опити за депортиране с мотива, че мигрантите могат да бъдат изпратени в по-лоши затвори или здравни системи.

Mигрантската криза изправя Европа пред много сериозни предизвикателства и изисква ресурси и усилия за регулирането ѝ. Призивите за спешни мерки за ограничаване на бежанския и мигрантския поток, обаче вече атакуват и международните конвенции, разглеждани като правна основа на правата на човека.

Убежището не означава – и никога не е означавало – отворени граници за всички. Това означава, че когато хората нямат друг избор, освен да напуснат страната си, те могат да намерят безопасност чрез организиран и структуриран процес, установен от самите държави.

Вечната дъвка в България

Бежанците и мигрантите са непрекъсната тема на крайнодесните и проруските партии и организации в България. България има предимно репресивна политика към мигрантите и бежанците, като има много съобщения за отблъскването им по границата с Турция.

Перманентни са и оплакванията от условията в центровете за настаняване на мигранти и бежанци у нас, въпреки че има сериозен напредък в това отношение.

В момента вниманието е насочено към украинците и руснаците у нас. България отказва системно да дава бежански статут на руснаци, които бягат от режима на Владимир Путин. Те твърдят, че са дискриминирани, но властите не правят нищо по въпроса.

Все още няма и ефективна политика за интеграцията на бежанците. Най-много са кандидатите за убежище от Сирия и Афганистан.

"Има такъв народ" (ИТН), която е част от управляващата коалиция, поиска правителството да предприеме действия по равното прилагане на закона спрямо българските граждани и украинските бежанци. Конкретно се иска да бъдат санкционирани нарушенията, извършвани от коли с чуждестранна регистрация, да се провери извършват ли украинци нерегламентирана търговска дейност и да има ясни механизми за прозрачност при разходване на публични средства за бежанци.

От проруската партия “Възраждане“ пък искат "незабавно екстрадиране на всички бежанци, които не отговарят на условията да бъдат бежанци".

Лидерът на "Възраждане" настоя за връщането на бежанците от Сирия. Същото нещо трябва да направим и с "украинските туристи", посочи Костадинов. Той поиска и законодателни промени по отношение на отворения трудов пазар в България. Според него София в момента е залята от нелегални мигранти.

Той представи справка, изискана от партията, според която в България официално има 28 000 бежанци от Сирия, още 54 000 украинци или повече от сто хиляди емигранти.

Има и далеч по-радикални групи, които тормозят мигранти и бежанци у нас.

На този фон правозащитниците са изправени пред силен натиск. В първото дело за онлайн реч на омразата срещу България ЕСПЧ установи, че прокуратурата е действала неадекватно при разследването на закани и подстрекаване към насилие и реч на омразата, отправена към правозащитници, поради професионалната им дейност в защита на бежанците и мигрантите.

Печеливша стратегия

Адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти към Българския хелзинкски комитет, коментира пред Mediapool, че призиви за затягане на политиките за прием на бежанци, идват не само от крайнодесните, но и от по-умерени среди, защото те са се наложили като печеливша стратегия за

манипулиране и мобилизиране на електорална маса.

"Този процес избухва спорадично тогава, когато има избори, когато някой иска да капитализира политически дивиденти на основата на това да плаши населението с чужденците, които ще влязат тук и ще ни откраднат обществото, държавата, живота, хляба и т. н.", коментира адвокат Савова.

Тя посочи, че тази политическа теза се развива по пропаганден начин.

"Като повториш една лъжа хиляда пъти, тя става истина. Особено ако в някое от твърденията има зрънце истина, но всичко останало е преувеличено, изкривено, хиперболизирано с цел да плаши, да разделя и да създава омраза и отрицателни нагласи, които да консолидират електорат и да носят гласове на съответната партия. Резултатът е, разбира се, промяна на обществените нагласи“, добави тя.

"Тази политика продължава, защото се видя, че тя работи. Тя винаги е работила. Тя работи от древната човешка история".

Тази риторика намира отражение и на терен, като има случаи на агресия срещу бежанци и мигранти. Затруднява се и работата на правозащитници и доброволци.

"Хората обаче не са чак толкова злобни, хората са си хора навсякъде, има си нормални хора. Има една огромна мълчалива маса, които са нормални хора и постъпват по съвест, по човешки. Няма да видите от тях да гонят чужденци, да ги мразят. Защото и такива крайности има, но проблемът е, че тази малка радикализирана маса е изключително агресивна и изключително креслива. И затова те се натрапват в общественото мнение и в обществения дискурс и диалог. А имайте предвид, че хора, които никога не са виждали чужденци и особено бежанци, няма как да направят собствена преценка", добави тя.

Проблеми с интеграцията

Основните проблеми в България обаче са най-вече в контактите на бежанците с институциите.

"Институционалната дискриминация е изключително отчетлива. Те нашите институции не работят и за нас самите, за българските граждани. Представете си как се отнасят към някой чужденец или бежанец", посочи тя.

Адвокат Савова даде за пример, че социалните служби у нас продължават да отказват изплащането на семейни помощи на бежанците

Тя коментира, че призиви за преразглеждане на Европейската конвенция за правата на човека са опасни, чисто фашистки идеологии.

"И ако подобен разговор изобщо се допусне, то означава, че Европа се плъзга обратно към фашизма, което, надявам се, никога да не стане. Това може да го каже само човек, който първо нищо не разбира от право. И второ, нищо не разбира от човещина“, каза тя.

Франция: Европейският съд по правата на човека в центъра на бурята

Във Франция много от призивите идват от десницата, както крайната, така и традиционната.

Повечето критици са насочени към Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Европейската конвенция за правата на човека се разглежда като нарушение на националния суверенитет, особено по отношение на миграционните въпроси - молби за убежище, интеграция, но най-често експулсиране.

Подобни призиви идват от Марин льо Пен, но не само. Лидерът на "Републиканците" Брюно Ретайо предложи конституционен закон, който изрично позволява дерогация от европейското право, когато става въпрос за миграция.

Във Франция продължава дебатът за миграцията, подхранван от консервативни издания, радикални медии и политически личности.

Въпросът какво да се прави с Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и ЕСПЧ се появява спорадично, когато политик критикува наднационалната институция.

Неправителствени организации реагират на продължаващата атака срещу международните институции и върховенството на закона.

През 2023 г. La Cimade, френска организация, подкрепяща правата на бежанците, търсещите убежище и нелегалните мигранти, критикува "все по-често срещания дискурс в обществения дебат за необходимостта от възстановяване на националния суверенитет".

"Да се ​​освободим от задълженията по тези конвенции и договори би означавало да игнорираме историята на изграждането на рамка за защита на основните свободи и права в Европа“, твърдят те.

"Като вземем предвид опита от световните войни и тоталитарните режими, нека си спомним, че европейските държави са работили усилено, за да закрепят стандартите в международни договори, посветени на защитата на правата и свободите.“

Много организации, по инициатива на Лигата за правата на човека, подписаха общ призив за зачитане и защита на върховенството на закона във Франция.

"Характерно за крайната десница е да не признава универсалността на правата и да отрича равенството на всички пред закона“, се твърди в призива.

"За да се предотврати възможността определени лица да претендират за правата си или да получат защита от съдия, тези политически движения трябва да премахнат гаранциите, предоставени от върховенството на закона".

Австрия: Остарели ли са правилата?

Призиви за промени в международното законодателство за убежище се чуват и в Австрия от години, предимно от консервативната Австрийска народна партия (ÖVP) и от дясната Партия на свободата на Австрия (FPÖ).

ÖVP изразява тази критика от началото на европейската бежанска криза през 2015 г. и откакто Себастиан Курц стана външен министър (2013 г.), а след това и федерален канцлер (2017 г.). Още през 2016 г. той смяташе части от Женевската конвенция за бежанците за остарели. Това е интересно и защото ÖVP е близка до църквата, която е известна с това, че проповядва милосърдие. Поради това той често беше критикуван от църквата.

Стратегията на Курц беше да води твърда политика по отношение на убежището и миграцията, за да отнеме гласове от FPÖ. И той успя.

Въпреки че Курц не е в политиката от 2021 г., ÖVP се придържа към тази стратегия.

През юли 2024 г. например, министърът по европейските и конституционните въпроси Каролине Едтщадлер от Австрийската народна партия (ÖVP) обяви в интервю за STANDARD подкрепа за "по-нататъшно развитие" на Женевската конвенция за бежанците, тъй като тя "произтича от предглобализирана епоха, в която трансконтинентални миграционни движения, като тези, които виждаме днес, не са били очаквани".

Това е основният аргумент на тези, които критикуват и искат да променят международните правила за убежище: те са остарели и вече не отговарят на днешните движения на бежанци и миграция.

Но Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) също е редовно критикувана. През май 2025 г. например федералният канцлер Кристиан Щокер (ÖVP) и осем други правителствени ръководители на ЕС призоваха с писмо за промяна на тълкуването на ЕКПЧ, така че чуждестранните престъпници да могат да бъдат депортирани по-лесно.

FPÖ е дясно-екстремистка партия, която иска да види край на молбите за убежище и масовите депортации на бежанци и мигранти. Ето защо партията многократно поставя под въпрос Женевската конвенция и ЕКПЧ. И успява да го направи, като печели почти всички избори в Австрия през последните години. В резултат на това убежището и миграцията са важни теми в Австрия, както в политиката, така и в медиите. Таблоидните медии с удоволствие се присъединяват към FPÖ в разпалването на омраза срещу чужденците.

Разбира се, има и несъгласни гласове, но те намаляват от 2015 г. насам. Главно "Зелените", но също SPÖ и Neos, се противопоставят на затягането на правилата. Като част от правителството обаче те също подкрепиха известно затягане на правилата за убежище.

Много експерти и неправителствени организации също се обявяват против по-нататъшното затягане и в полза на съществуващите правила за убежище. В противен случай, предупреждават те, ще цари хаос и държавите биха могли, както в миналото, да избират кои хора да допускат в страната си. И ако първоначалните промени в правилата бъдат разрешени, скоро ще последват още, докато правилата изобщо не съществуват.

Испания: Експулсиране и на легални

През последните месеци крайнодясната партия Vox затегна позицията си по отношение на имиграцията. Партията защити експулсирането на легални имигранти, които "не са интегрирани в обществото и културата“ в страната.

По този начин Vox възприе концепцията за "ремиграция“, използвана от международни партньори като "Алтернатива за Германия" AfD, която установява като условие "приемане на испанската култура и начин на живот“, предлагайки депортиране на тези, които не отговарят на това изискване, дори ако са легални имигранти или дори испански граждани.

През юни тази година крайнодясната партия публикува програма за икономиката и жилищното настаняване, която включва "масови експулсирания“, "преглед на процесите на узаконяване и испанското гражданство, предоставено през последните години“.

Дебатът за миграцията остава много жив, особено когато има пикове в пристигането на мигранти на испанските брегове.

Народната партия (НП) се присъедини към дебата. Въпреки че не е призовала директно за преглед на международните договори, тя се застъпи за по-строги механизми за контрол на имиграцията, по-силни граници в Сеута и Мелила и засилено сътрудничество със страните на произход и транзит.

Гърция: Конвенциите не подкопават държавния суверенитет

В Гърция оспорването на международните конвенции идва главно от политически групи и колумнисти с крайнодесни позиции и крайна антибежанска и антиимиграционна програма.

Позиции, пряко оспорващи Женевската конвенция, се появяват от време на време в пресата, често като част от опит за оправдаване на временното спиране на регистрацията на молби за убежище през март 2020 г. (след масовия опит на бежанци да влязат в Гърция от Турция, който гръцкото правителство определи като "хибридна война“) и отново през юли 2025 г. (след увеличаване на броя на пристигащите бежанци в Крит от Либия).

За първи път обаче през юли миналата година имаше целенасочено и пряко оспорване на Женевската конвенция от член на правителството, а именно министъра на миграцията и убежището Танос Плеврис.

Той идва от крайнодясното политическо пространство и често възприема крайна антибежанска и антиимиграционна реторика.

"Женевската конвенция регулира въпроси, свързани с 50-те години на миналия век, и вече не може да се занимава с проблемите от 2025 г. с такива масивни потоци“, каза той.

"Женевската конвенция е създадена, за да защити хората, които са били в Съветския съюз и бягат“.

Изявлението му предизвика силни реакции от политици, интелектуалци и журналисти, които посочиха, че забележката му е исторически неточна и че Женевската конвенция е създадена, за да защитава бежанците в цяла Европа в по-широк смисъл.

В своите публични изявления организациите и органите за правата на човека често се позовават на Женевската конвенция и на международни договори, като подчертават задължението на Гърция да спазва ангажиментите, произтичащи от тези международни инструменти.

"Женевската конвенция е творение и постижение на Втората световна война; нейното преразглеждане би означавало преразглеждане на един от най-фундаменталните международни документи на следвоенната епоха. Просто е опасно да се говори толкова лекомислено за преразглеждането на Конвенцията. За щастие, вярвам, че европейските институции и повечето европейски правителства разбират това. Призивът за преразглеждане често се използва като риторичен фойерверк в публичния дискурс, но се надявам, че няма такава перспектива - поне в името на човечеството", коментира Василис Пападопулос, президент на Гръцкия съвет за бежанците.

Правото на търсене на убежище не е изобретено преди 75 години с Конвенцията за бежанците. То има корени в древни цивилизации, включително Гърция, където понятието за убежище е било свещено и неприкосновено – именно защото убежището спасява животи.

Конвенцията за бежанците е създадена, за да защити сравнително малка група хора – тези, които бягат от преследване и конфликти. Днес по света има около 43 милиона бежанци, в сравнение с 304 милиона мигранти. И все пак много държави сега третират Конвенцията като често единственият наличен инструмент за управление на миграцията.

Следователно проблемът не е в Конвенцията – която е спасила безброй животи – а в липсата на други безопасни и законни пътища за миграция.

Това означава, че хората, за които след справедлива и ефикасна процедура се установи, че не се нуждаят от международна закрила, могат да бъдат върнати в страните си на произход или, въз основа на взаимни споразумения, в други страни – винаги по безопасен и достоен начин.

Следователно истинското предизвикателство днес не се крие в принципите, залегнали в тези конвенции, а в тяхното прилагане. Решението е системите за убежище да функционират както трябва: справедливо, бързо и ефективно.

Самите държави договориха и приеха международните инструменти за защита на бежанците.

Тези конвенции не подкопават държавния суверенитет. Разбира се, всяка държава има правото и задължението да контролира границите си. Именно този принцип е в основата на международната система за убежище. Държавите обаче споделят и колективна отговорност за защита на онези, които са изгонени от корените си и са принудени да бягат, за да спасят живота си.

Държавният суверенитет и правото да се търси убежище не са несъвместими понятия – те се допълват.

Убежището не означава – и никога не е означавало – отворени граници за всички.

Това означава, че когато хората нямат друг избор, освен да напуснат страната си, те могат да намерят безопасност чрез организиран и структуриран процес, установен от самите държави.

Освен това не бива да забравяме ключов аспект от тази дискусия: по-голямата част от бежанците по света не са настанени в Европа. Три четвърти от тях са в страни с ниски и средни доходи, които продължават да предоставят щедро гостоприемство въпреки ограничените си ресурси.

Всеки опит за "реформиране" или "преструктуриране" на настоящата система трябва – освен да гарантира защитата на бежанците – да вземе предвид тази реалност. В противен случай призивите за реформа на системата за убежище не могат да се разглеждат като добронамерени, а по-скоро като поредна атака срещу международната солидарност, в момент, когато много страни продължават да приемат бежанци.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Dimitris Angelidis (EfSyn, Гърция); Никола Лалов (Mediapool, България); Ana Somavilla (El Confidencial, Испания); Kim Son Hoang (Der Standard, Австрия); Adrian Burtin,(Voxeurop, Франция).