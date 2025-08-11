Античен гроб спря строежа на новото крило на художествената академия

Античен гроб - част от Източния некорпол на Антична Сердика е открит по време на стрежа на новото крило на Националната художествена академия (НХА) откъм ул. "Оборище". Според съобщението на НХА става дума за тегулен (б. ред. покрит с римски керемиди) гроб. Най-вероятно това означава, че работата по северното крило на НХА ще бъде замразена, докато археолозите проучат находката. Към момента не е ясно дали разкопките ще променят само сроковете, или и плановете за сградата в търсене на решение за тяхната експозиция пред широката публика.

Откритието е в резултат на предварително археологическо наблюдение (предстои и пълно археологическо проучване) на базата на договор между НХА и Регионален исторически музей – София (РИМ-София). Откриването на античния гроб не е изненада, тъй като ядрото на Източния некорпол на Антична Сердика е разположено под и около базиликата "Св. София" и се развива в източна посока през целия площад около Храм-паметника "Св. Александър Невски", достигайки днешния парк "Заимов".

Археологическите проучвания на некропола започват още в самия край на ХІХ в., като са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността (от II до нач. на V век) – обикновени ямни вкопавания, гробове с плоски, двускатни тегулни покрития, цистови и зидани градежи и сводови гробници.

Новите разкопки ще ръководи Елена Николова, а зам.-ръководител ще бъде д-р Александър Станев – и двамата археолози към РИМ-София. Работата на тях и екипа им на терен започва от 11 август, като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило.

Ремонтът на северното крило на Националната художествена академия започна преди наколко седмици. Той е част от дългогодишен проект, който отново разбуни духовете. Всичко започна, след като част от сградата откъм ул. "Оборище" беше съборена в края на юли. Критиките бяха отнесени до визията на бъдещата сграда.

Основният мотив за недоволството е, че бъдещата фасада не кореспондира с духа на вече съществуващата архитектура наоколо.

Подобна полемика имаше и при първия етап от реконструкцията, който включваше сградата на ул. "Оборище" и бул. "Васил Левски". Планът за вторият етап е северното крило да бъде реновирано, като се запазят носещите стени и функционалното разпределение на основната сграда. Тя ще продължи да е с ателиета. Към нея ще бъде направена пристройка - откъм храма "Александър Невски". Във вътрешния двор ще има ново стълбище и нов централен вход. Те ще са в близост до съществуващото оригинално стълбище на сградата от 1908 г. Самото то ще бъде запазено, но поради архитектурната му стойност ще бъде изведено от експлоатация и обособено като затворена експозиционна площ.

Настоящият етап от проекта за сградата на НХА е възложен за изпълнение на строителната компания "Стреза" ЕООД. Договорът е влязъл в сила в края на 2024 г. и е на стойност близо 16 млн. лева без ДДС. Крайният му срок е 10 май 2027 г.