Антимонополната комисия не видя поскъпнали храни през лятото

Данните до момента от секторния анализ на пазара на храни за юни, юли и август показват, че основни продукти не са поскъпнали в големите търговски вериги за тези месеци, обяви в четвъртък председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

"Проблемът е, че в тези цени обаче има между 50 и 100% надценка от борсовата цена. В Европа тази средна стойност е между 30 и 35%", обясни той пред бТВ. Към секторния анализ на храните са присъединени и данните на КНСБ от наблюдението на цените, посочи още Карадимов.

Секторните анализи, които Комисията за защита на конкуренцията стартира: на пазарите на храните от първа необходимост и на лекарствата, ще покажат изкривяванията на пазара. Те се дължат на структурни проблеми като липсата на кооперативи и на производство в страната, а не на процеса на въвеждане на еврото, уточни доц. Росен Карадимов в предаването "Лице в лице".

Той добави, че комисията няма пряко отношение към нивото на цените, но е единственият регулаторен орган, който има правомощия да изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца, да установи къде са слабостите на пазара и да направи препоръки за нормативни промени. КЗК ще стартира секторни анализи на пазара на телекомите и финансовия сектор.

По отношение на предложените промени в Закона за защита на конкуренцията, Карадимов обясни, че България е поела ангажимент да приеме препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за изменение на нормативната уредба в областта на конкуренцията.

Председателят на КЗК добави, че предлаганите изменения отразяват изцяло препоръките на ОИСР. По думите му, промените ще уплътнят дейността на КЗК и ще подобрят ефективността на работата ѝ.

На практика предложенията предвиждат чувствително разширение на правомощията на КЗК, като например използването на трафични данни от телекомите при разследванията за потенциални съглашения.

Обявяване на потенциални картели, дори и ако доказателства са установени при секторни анализи. Увеличаване на глобата за недобра търговска практика от 300 000 лв. до 10% от оборота на компанията.