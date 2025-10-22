Антимонополната комисия стигна и до "Черния петък"

"Черният петък" тази година ще се следи от четири държавни институции, като за първи път за измами ще проверява и антимонополната комисия. Това стана ясно в сряда, когато бе обявено, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Асоциация “Активни потребители” излизат със съвместни действия “за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании “Черен петък”.

Този съвместен контрол ще важи и за свързаните с тях инициативи като “Черен уикенд“, “Черна седмица“ и т.н. Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения.

КЗК ще следи за заблуждаваща реклама

От съобщението става ясно, че ведомството на Росен Карадимов ще следи “за всички форми на заблуждаваща реклама – некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди намаление, ограничаване на големи отстъпки до единични артикули или липса на достатъчни наличности”.

На търговците се напомня ясно да посочват стара и нова цена, коректен процент на намаление и да осигурят адекватни количества. Не се допуска представянето като “ексклузивни” на услуги, които по принцип са достъпни (например безплатна доставка или стандартни срокове за връщане). Комисията ще проверява сигнали и ще извършва собствени проучвания, като при данни за заблуждаваща реклама ще се самосезира и санкционира недобросъвестното поведение.

“Съвместните превантивни действия на институциите имат положителен ефект и водят до успокояване на пазара и недопускане на напрежение сред потребителите”, посочи зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Междувременно в сряда на второ четене в парламентарната икономическа комисия бяха приети раздутите правомощия на КЗК, за които настояваше лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

С леки корекции управляващо мнозинство с подкрепата на формацията на Пеевски прокара спорния текст антимонополната комисия да може да получава от телеком операторите трафични данни. Текстът обаче бе дефиниран по-ясно, като в крайна сметка бе прието, че КЗК може да получи достъп, само за данни, които определят източника, и показват кога е осъществена комуникация, и колко време е продължила.

Комисията ще знае и какво устройство е използвано за комуникацията.

Вносителите се аргументират, че така ще се пресече практиката за обществени поръчки да кандидатстват свързани лица от общ IP адрес. Мартин Димитров от ДБ обаче изрази мнение, че става въпрос за чувствителни данни, които са далеч по-голям обхват от IP адресите.

Приет бе другият спорен текст КЗК да прави проверки на място в офиси и предприятия дори и когато изготвя секторни анализи. Управляващите оправдат тези поправки с изисквания на ОИСР.

И още за "Черния петък"

От своя страна Комисията за защита на потребителите ще следи по време на “Черния петък” за това дали намаленията са реални, за спазване на изискванията за двойното обозначаване на цените в левове и евро, както и за подвеждащи практики на търговците.

"Общите ни усилия са в защита правата на потребителите. Те трябва да могат да направят информиран избор, а не да бъдат подтиквани чрез подвеждащи послания или изкуствено създадено чувство за спешност. При всяко нарушаване на правата и интересите им, да не се колебаят да ни сигнализират,", заяви и.д. председател на КЗП Александър Колячев.

Той припомни още, че при пазаруване от трети страни е възможно потребителски права да не са защитени в степента, в която са защитени от действащото вътрешно законодателството в ЕС.

КРС също ще следи дали стоките стигат коректно чрез куриерските фирми и пощенските оператори до крайния потребител, както и процеса на активната реклама за "Черния петък" заради ръста на сигнали от потребители.

"КРС ще организира срещи с пощенските и куриерските фирми за нивото на обслужването на потребителите и в двете посоки - подаване и получаване на заявки в рамките на разумните срокове. Всеки в своята област ще направим необходимото за защита на потребителите", посочи председателят на КРС Иван Димитров.