Апелативен съд блокира отстраняването от президента Тръмп на Лиса Кук от Федералния резерв

Американски апелативен съд постанови днес, че членът на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Лиса Кук, неотдавна уволнена от президента Доналд Тръмп, може засега да остане на поста си, в навечерието на ключова среща по паричната политика, предаде Франс прес.

Решението позволява на Лиса Кук, обвинена от правителството на Тръмп, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити, да участва днес и утре в това важно заседание за основните лихвени проценти.

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.

Очаква се правителството на Тръмп да оспори решението на апелативния съд за оставянето на поста ѝ на назначената от предишния президент Джо Байдън високопоставена служителка пред Върховния съд, отбелязва Ройтерс.

Същевременно американският Сенат утвърди кандидата на президента Доналд Тръмп, които е и един от неговите икономически съветници, за член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, няколко часа преди ключова среща на централната банка на страната, предаде Франс прес.

С мнозинството на републиканците в Сената, с 48 гласа срещу 47, Стивън Майрън беше утвърден на поста, като той ще трябва да положи клетва в последния момент, за да присъства на заседанието днес и утре, на което на всеки шест седмици централната банка на САЩ взема решение за нивото на основните лихвени проценти.

Сенаторите от Демократическата партия се противопоставиха на назначаването му, опасявайки се, че той ще изпълнява желанията на Доналд Тръмп в институция, която се предполага, че трябва да остане независима.

Като председател на Комитета на икономическите съветници (КИС) на Белия дом, Майрън е един от архитектите и защитниците на икономическата политика на президента републиканец, посочва АФП.

По време на изслушването си в Сената той заяви, противно на мнението на мнозинството икономисти, че "не е имало забележимо повишение на общото равнище на цените след въвеждането на мита" от американското правителство.

Следвал в Бостънския университет, а след това и в Харвард, където получава докторска степен по икономика, Майрън е работил за инвестиционни компании и е бил съветник в Министерството на финансите в края на първия мандат на Доналд Тръмп.

Майрън ще заеме мястото в Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР), което бе освободено от неочакваната оставка на Ейдриана Куглър. Назначена от бившия президент демократ Джо Байдън, тя не посочи причините за преждевременното си напускане. Мандатът на Куглър е трябвало да продължи до 31 януари 2026 г. Майрън ще заеме освободения пост до изтичането на този период, отбелязва АФП.