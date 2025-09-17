Апелативните съдии избягаха от процеса срещу Благомир Коцев

Тримата съдии от Софийският апелативен съд, определени да гледат мярката за неотклонение срещу варненския кмет Благомир Коцев, обявиха, че няма да участват в процеса. Те си направиха самоотвод с аргумента, че не искат да бъдат обиждани от адвокати и граждани, да бъдат наричани “зависими“, “бухалки“ и “некомпетентни“.

В тези условия ръководството на съда трябва да избере възможно най-бързо друг съдебен състав, който да разглежда делото.

Варненският кмет е задържан над два месеца в ареста, а основният свидетел е свързваната с варненска предприемачка Пламенка Димитрова, чиито фирми са печелили обществени поръчки за милиони по времето на ГЕРБ.

По делото има твърдения за брутален политически и прокурорски натиск върху ключов свидетел, както и явно нежелание на прокуратурата да събира оневиняващи доказателства.

"Трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста?", попита в съдебната зала на първа инстанция адв. Николай Владимиров, който е защитник на арестувания кмет.

След поредния отказ на Софийския градски съд да пусне Коцев от ареста в петък пред Съдебната палата в столицата имаше протест, на който хората обвиняваха магистратите, че са станали бухалки на задкулисието.

Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров обявяват своя отвод от процеса, защото не желаят да бъдат обиждани.

Това е пореден случай през последната година, в който съдии бягат от отговорност заради опасения от остра обществена реакция след решенията им. Емблематичен беше отводът на всички съдии в Стара Загора по делото срещу заподозрения за обезобразяването на Дебора. След това отвод си направиха съдиите от Сливен по дело за блудство.

Само преди седмица съдиите в Разград си направиха отвод по дело за катастрофа с три жертви.

Сега съдиите от Софийския апелативен съд признават, че няма правни основания да си направят отвод, но отказват да гледат делото, защото може да има недоволни, които да ги освиркат.

Те получават близо 10 000 лева месечно (без да броим бонусите) от данъкоплатците, за да въздават правосъдие и да не бягат от отговорност.

“С настоящото произнасяне съдебният състав на Апелативен съд - София изразява разбирането си, че е недопустимо правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава закона, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитета на съда“, твърдят тримата магистрати.

Те допълват: “Във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер”.

Апелативните съдии обвиняват дори адвокатите по делото, че говорят “в разрез с основни морални и етични норми и в пълно несъответствие с процесуалните си функции, непосредствено преди съдебните заседания и след произнасянето на съдебните състави, при медийни изяви правят неверни внушения за политически, а не криминален характер на наказателното производство”.

Според тримата съдии тези изявления се правят, за да вреди върху авторитета на съдебната институция и се използват и като предупреждение към всеки съдия, който би участвал в производството .

Съдиите казват, че е недопустимо адвокатите да лансират през медиите неверни твърдения, че “съдът е обвинител“, че "съдът има скандално отношение към свидетел“ , че "съдът толерира прокуратурата и не спазва закона“.

Магистратите можеха да обяснят защо тези твърдения са неверни със съдебен акт, ако бяха избрани да поемат отговорност и да гледат делото, но те предпочетоха да избягат от него, което изглежда далеч по-лесната опция.

По-рано известният наказателен адвокат Ина Лулчева, която защитава Благомир Коцев, коментира, че уважава наказателната съдийка Ани Захариева, но тя е влезла в обвинителната функция, вместо да е арбитър по делото.

“Обвинението срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оставянето му в ареста имат политическа цел”, каза Лулчева пред БНР,

"Когато съдът казва, че Коцев трябва да остане в ареста, защото е кмет, това означава, че единствения начин да бъде пуснат е да престане да бъде кмет. Съдът влезе в ролята на обвинител и свърши работата на прокуратурата“, подчерта Ина Лулчева.

”Прокуратурата каза, че иска да събира още доказателства, поради което Благомир Коцев трябвало да стои още в ареста, но това не е основание за арест. Обвинението трябва да работи бързо и не следва да ограничава гражданите, за да си върши работата. Най-притеснителното е, че съдът, вместо да е арбитър, стана обвинител и, търсейки и ровейки из делото, приведе данни, които прокурата преди това не изложи като аргументи, а ние не бяхме чували. Това не е правосъдие“, каза адв. Лулчева.

Според нея в свидетелските показания на бившите заместник-кметове Диан Иванов и Христо Рафаилов не се съдържат данни, които да дадат основание за постановеното задържане на варненския кмет:

"Това, което се прави с Диан Иванов и с неговите показания, е изключителен скандал. Още преди два месеца той каза, че е накаран да лъжесвидетелства от инспектори в антикорупционната комисия. Съдът не пусна Благомир Коцев, защото каза, че той ще върши престъпления, защото е кмет на община Варна, а не се интересува от това, че един или повече държавни служители са извършили престъпление, като са насилвали свидетеля да лъже“, каза още адвокатът.