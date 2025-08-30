Апелативният съд във Вашингтон обяви митата на Тръмп за незаконни

Разделеният апелативен съд в САЩ постанови в петък, че повечето от митата на Доналд Тръмп са незаконни. Решението подкопава използването на митническите тарифи като ключов инструмент в международната икономическа политика на президента.

Съдът все пак позволи митата да останат в сила до 14 октомври, за да даде възможност на администрацията на Тръмп да обжалва пред Върховния съд на САЩ. Той веднага обяви, че смята да направи точно това.

Решението идва на фона на друга правна битка, свързана с независимостта на Федералния резерв, която също изглежда ще стигне до Върховния съд. Това може да доведе до безпрецедентен съдебен сблъсък тази година, който ще засегне цялата икономическа политика на Тръмп.

Митата се превърнаха в основен стълб на външната политика на САЩ по време на втория мандат на Тръмп. Той ги използва за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски сделки с държави, които изнасят стоки за САЩ. Макар да дадоха на администрацията на Тръмп лостове за извличане на икономически отстъпки от търговските партньори, те увеличиха нестабилността на финансовите пазари.

Тръмп разкритикува решението на съда, наричайки го “силно пристрастен“. Той написа в Truth Social: “Ако тези мита изчезнат, това ще бъде пълна катастрофа за страната.“ Той все пак прогнозира, че решението ще бъде отменено, и изрази очакване, че с „помощта на Върховния съд“ митата ще бъдат от полза за страната.

Решението на Апелативния съд на САЩ беше взето с 7 срещу 4 гласа. То се отнася до законността на така наречените “реципрочни“ мита, наложени като част от търговската война на Тръмп срещу света, започнала през април. Съдебното решение засяга и отделен набор от мита, наложени през февруари срещу Китай, Канада и Мексико.

Шестима от съдиите в мнозинството и двама от несъгласните бяха назначени от президенти от Демократическата партия, докато един от съдиите в мнозинството и двама от несъгласните са назначени от президенти от Републиканската партия. Решението на съда не засяга мита, издадени по силата на други закони, като например тези върху вноса на стомана и алуминий.

"Необичайна и извънредна" заплаха

Тръмп оправда митата, стъпвайки върху Закона за международните икономически извънредни правомощия (IEEPA). IEEPA дава на президента правомощието да се справя с „необичайни и извънредни“ заплахи по време на национални извънредни ситуации.

„Законът предоставя значителни правомощия на президента да предприема редица действия в отговор на обявено национално извънредно положение, но никое от тези действия изрично не включва правото да налага мита, данъци или други подобни“, заяви съдът.

„Изглежда малко вероятно Конгресът да е възнамерявал, при приемането на IEEPA, да се отклони от досегашната си практика и да предостави на президента неограничени правомощия за налагане на мита.“

Законът от 1977 г. исторически е използван за налагане на санкции на врагове на САЩ или за замразяване на техни активи. Тръмп, който е първият президент, използвал IEEPA за налагане на мита, твърди, че мерките са оправдани, предвид търговските дисбаланси, намаляващата производствена мощ на САЩ и потока от наркотици през границата.

Министерството на правосъдието на Тръмп твърди, че законът позволява мита съгласно извънредните разпоредби, които упълномощават президента да „регулира“ вноса или да го блокира изцяло.

През април Тръмп обяви национално извънредно положение поради факта, че САЩ внасят повече, отколкото изнасят, което се случва от десетилетия. Тръмп заяви, че постоянният търговски дефицит подкопава производствения капацитет и военната готовност на САЩ.

По отношение на февруарските мита срещу Китай, Канада и Мексико, Тръмп заяви, че те са подходящи, тъй като тези държави не правят достатъчно, за да спрат незаконния фентанил, който преминава границите на САЩ. Трите страни отричат това твърдение.

Повече несигурност

Уилям Рейнш, бивш служител на Министерството на търговията, заяви, че администрацията на Тръмп е очаквала това решение. „Общоизвестно е, че администрацията е очаквала този изход и подготвя резервен план, за да запази митата в сила чрез други закони.“

Решението не предизвика съществена реакция на фондовия пазар след края на търговията.

„Последното нещо, от което пазарът или корпоративна Америка се нуждаят, е още несигурност в търговията“, каза Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth.

Тръмп е въвлечен и в съдебна битка и за отстраняване на управителя на Федералния резерв Лиза Кук, което потенциално може да сложи край на независимостта на централната банка.

„Мисля, че цялата икономическа програма на Тръмп върви към потенциален сблъсък с Върховния съд. Това е нещо, което никога не сме виждали“, каза Джош Липски, председател на отдела по международна икономика в Атлантическия съвет.

Върховният съд, който има консервативно мнозинство от 6 на 3, е издал редица решения в полза на програмата на Тръмп за втория му мандат, но през последните години е бил и враждебно настроен към разширени тълкувания на стари закони, които предоставят новооткрити правомощия на президентите.

Решението на апелативния съд произтича от два случая – един, заведен от пет малки американски фирми, и друг, от 12 ръководени от демократи щати на САЩ, които твърдят, че IEEPA не дава правомощия за налагане на мита.

Според исковете, Конституцията предоставя на Конгреса, а не на президента, правомощието да издава данъци и мита, а всяко делегиране на това правомощие трябва да бъде както изрично, така и ограничено.

Друг съд във Вашингтон също постанови, че IEEPA не разрешава митата на Тръмп, като правителството е обжалвало и това решение. Поне осем съдебни дела са оспорили митническата политика на Тръмп, включително едно, заведено от щата Калифорния.