Apple изработи статуетка от 24-каратово злато и стъкло за Доналд Тръмп

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук подари на президента на САЩ Доналд Тръмп "уникално" парче стъкло с основа от 24-каратово злато.

На пресконференция в Белия дом, посветена на новите планове на Apple за инвестиране на нови 100 млрд. долара, с което общото им вложение в американската икономика да нарасне до 600 млрд. долара, Тим Кук подари на президента Доналд Тръмп подарък: "уникално" парче стъкло от производителя на стъкло за iPhone Corning, поставено в основа от 24-каратово злато.

Стъклото е голям диск с изрязано лого на Apple. В горната част на стъклото е отпечатано името на президента Тръмп. В долната част има подпис, който изглежда е на Кук, както и надпис “Произведено в САЩ” и годината 2025. Стъклото е проектирано от “бивш ефрейтор от Корпуса на морската пехота на САЩ”, който работи в Apple, според Кук. Основата "идва от Юта".

Кук е добре известен със способността си да поддържа връзка с президента Тръмп, и малко след като Тръмп беше избран за втори мандат, се съобщава, че други изпълнителни директори са се опитали да последват уменията му за изграждане на взаимоотношения. Тръмп е заплашил Apple и други производители на телефони с мита, освен ако не преместят производството си в САЩ.

Както Mediapool вече писа Apple инвестира още 100 милиарда долара за разширяване на производството в САЩ, в отговор на натиска от президента Доналд Тръмп да произвежда повече от своите продукти в страната.

Като част от инвестицията си, Apple се договори за разширено партньорство с Corning за производство на “100 процента” от стъклото за iPhone и Apple Watch в Кентъки. Именно затова в статуетката преобладава стъклото.

Apple също така ще работи със Samsung в техния завод за чипове в Остин, Тексас, “за стартиране на иновативна нова технология за производство на чипове, която досега не е използвана никъде по света”, според прессъобщението на Apple.

Фабриката за сървъри на Apple в Хюстън, която беше обявена по-рано тази година, ще започне масово производство през 2026 г., докато Apple разширява и своя център за данни в Мейдън, Северна Каролина.

Миналия месец Apple обяви, че ще открие академия за производство в Мичиган, за да помогне за обучението на американски компании в “усъвършенствани производствени” техники.

Не е ясно дали новите обещания на Apple ще задоволят Тръмп, който вярва, че Apple може да произвежда своите iPhone в САЩ. През последните години Apple премести част от производството си от Китай във Виетнам и Индия, за да избегне мита и прекъсвания във веригата за доставки. Тръмп критикува Apple, че не връща производството в САЩ, и заплаши компанията с 25-процентно мито, ако не произвежда повече продукти на местна почва.

По време на първия мандат на Тръмп, Кук подобно се опита да спечели благоразположението на администрацията чрез частни вечери и дори лобира пред търговския представител на САЩ за по-леки мита.

Компанията дори обяви планове за производство на Mac Pro от 2019 г. в Тексас, след като Тръмп предостави на Apple освобождаване от мита. По това време съобщения предполагаха, че Apple планира да произвежда Mac Pro в Китай, след като производството на модела от 2013 г. в САЩ беше затруднено от недостиг на винтове.

"Горд съм да кажа, че Apple води създаването на цялостна верига за доставки на силиций тук, в Америка, от дизайна до оборудването, производството на пластини, фабрикацията и опаковането", каза Кук по време на пресконференция.

"Ще продължим да работим с нашите доставчици, за да преместим още повече от тази невероятно напреднала работа в Америка", добави той.

Apple разкри миналата седмица, че митата на Тръмп биха могли да добавят още 1.1 милиарда долара към разходите ѝ през тримесечието на септември, в допълнение към 800 милиона долара, които вече е похарчила за мита.

Тръмп също въведе нови “взаимни” мита, които засягат продукти, внасяни от широк кръг държави, включително Виетнам, където се произвеждат Mac, iPad и Apple Watch. В сряда Тръмп заяви, че ще повиши митата върху Индия с 25 процента, където според Кук се произвежда “по-голямата част” от iPhone, предназначени за САЩ.