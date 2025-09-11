Apple показа най-тънкия си iPhone досега

Традиционното септемврийско събитие на Apple даде началото на нова страница в продуктовата история на компанията. Той е вдъхновен от смартфон, който променя очакванията за дизайн, производителност и интелигентност.

В центъра на събитието беше новият iPhone Air, най-тънкият iPhone досега. Редом с него бе показана и обновената фамилия iPhone 17. Отвъд телефоните, Apple представи лавини от иновации в аудиото и носимата електроника – от AirPods Pro 3 до три нови Apple Watch. Наред с всяко устройство, Apple Intelligence и iOS 26 вплитат сплотени и мощни софтуерни изживявания. Те не са просто колекция от нови джаджи, а сплотена визия за предефиниране на връзката между технологиите и ежедневието.

Нова ера на iPhone: iPhone Air, iPhone 17 и iPhone 17 Pro/Pro Max

Централният елемент на гамата е iPhone Air, устройство, което преосмисля какво може да бъде един смартфон. С изумителната си дебелина от 5,6 мм, той е най-тънкият и лек iPhone досега и пряк отговор на Samsung Galaxy S25 Edge, който беше представен по-рано тази година, като е с 0,2мм по-тънък от него.

Това дизайнерско постижение е постигнато благодарение на изцяло нова вътрешна архитектура, която максимизира пространството за батерията, осигурявайки захранване през целия ден въпреки тънкия си профил. Устройството е изградено с рамка от титан, за да бъде много здрав и лек. Ново прецизно фрезовано плато на гърба елегантно помещава камерата и други компоненти.

Вместо множество обективи, iPhone Air разполага с опростена 48МР Fusion Main задна камера и 18МР Center-Stage предна камера, усъвършенствани за кинематографични разговори и фотография на високо ниво. Photonic Engine на Apple, обещава отлични резултати, дори с по-малко камери.

iPhone Air също така задава нов стандарт за издръжливост с Ceramic Shield 2 както отпред, така и отзад, осигурявайки до четири пъти по-добра устойчивост на напуквания.

Смартофнът тежи 165 грама, като 6,5-инчовият Super Retina XDR OLED предлага 120 Hz ProMotion опресняване, режим Always-On и пикова яркост от 3000 нита. Моделът използва топ версията на процесора A19 Pro, който осигурява мощна, AI-съвместима производителност, докато новият чип N1 предлага Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, допълнени от следващо поколение C1X 5G модем – чипове дело на Apple, което е друга значима стъпка на компанията да намали зависимостта си от трети лица.

Традициите продължават в iPhone 17 и 17 Pro/Pro Max

Докато Air съчетава минимализъм с мощ, iPhone 17 предлага съдържание със стил. Той въвежда водещи характеристики – ProMotion екрани, подобрен Ceramic Shield 2 и по-ярки дисплеи (до 2500 нита) – в масовия сегмент. Чипът A19 му придава нужната изчислителна мощ за справяне с AI функциите. Фотографията е подобрена с 48 MP основна + 48 MP ултраширока камера, което позволява макро снимки и по-богато заснемане на пейзажи, докато предните камери поддържат двоен запис за елегантност на влоговете.

iPhone 17 представя елегантен дизайн с контурирани ръбове, по-тънки рамки и 6,3-инчов Super Retina XDR дисплей. За първи път в стандартен модел iPhone, той разполага с ProMotion с адаптивна честота на опресняване до 120Hz.

За тези, които търсят максимална производителност и възможности, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max предлагат най-доброто от Apple. Те са оборудвани с новия чип A19 Pro, система за охлаждане с парообразна камера за до 40% по-добра устойчива производителност и най-дългия живот на батерията в iPhone досега. Моделите Pro разполагат и с нов unibody дизайн от полиран алуминий, който ще помага за охлаждането на по-мощния чип.

iPhone 17 Pro и Pro Max разширяват възможностите за заснемане с iPhone. Те предлагат тройна 48МР камера с 4х оптично увеличение при 100 мм за Pro, а Pro Max се разпростира до 8х оптично увеличение (еквивалент на 200 мм) – за първи път за iPhone. Подобренията при снимки и видео на слаба светлина и 4K Dolby Vision при 60 кадъра в секунда правят тези модели подходящи инструменти за режисьори, докато Spatial Audio с потискане на вятъра гарантира прецизност на звука при заснемане в реалния свят.

Всички модели дебютират и с новата 18МР предна камера Center Stage с по-широко зрително поле. Новата за iPhone функция Dual Capture позволява едновременно записване както от предната, така и от задната камера, предлагайки нов начин за документиране на моментите от живота.

В основата на всяко устройство е iOS 26, вече изцяло внедрена с марката Apple Intelligence. Този слой с изкуствен интелект включва Writing TOols в Mail, Messages и Notes за обобщаване, пренаписване, предлагане на корекции на тона. Siri става по-разговорна и контекстно-осъзната, способна да помага при изготвянето на съобщения, извличането на снимки или дори генерирането на планове за екскурзия.

AirPods Pro 3 предлагат голяма стъпка напред при аудиото

Аудио иновациите на Apple продължават с AirPods Pro 3. Те разполагат с нова многопортова акустична архитектура и адаптивен еквалайзер от следващо поколение за пространствено слушане. Дизайнът разширява звуковата сцена и придава ясна вокална яснота на музиката и разговорите. Те също така въвеждат „най-доброто в света“ активно шумопотискане (ANC) за безжични слушалки за уши, което е до четири пъти по-ефективно от оригиналните AirPods Pro. Новият режим „Прозрачност“ прави вашия собствен глас и гласовете на другите да звучат по-естествено, като безпроблемно смесва вашето цифрово и реално аудио.

Функцията „Превод на живо“ вече позволява превключване на езика в реално време по време на разговори. Издръжливостта е подобрена с водоустойчивост IP57, а новите накрайници с пет размера осигуряват плътно прилягане. Животът на батерията се увеличава – 8 часа с ANC, 10 часа в режим на слухов апарат и общо 30 часа с калъф. Захранван от преработената акустична схема H2 на Apple и USB-C MagSafe зареждане, Pro 3 е на пресечната точка между производителност и здраве.

Триото на Apple Watch

Тазгодишната линия Apple Watch предлага новаторски здравни анализи и функции на всеки потребител. Компанията обнови и трите основни модела.

Новият Apple Watch Series 11 предлага новаторски здравни анализи, включително известия за хипертония, които анализират сърдечни данни, за да предупреждават потребителите за признаци на хронично високо кръвно налягане. Той въвежда и нова функция за оценка на съня, която предоставя цялостен поглед върху качеството на съня въз основа на продължителността, постоянството и времето, прекарано във всеки етап. Моделът въвежда 24-часов живот на батерията и 5G свързаност.

Като най-модерният Apple Watch, Ultra 3 е проектиран за приключения. Той разполага с най-големия и най-ярък екран на Apple Watch досега и въвежда вградена двупосочна сателитна комуникация, която позволява на потребителите да изпращат текстови съобщения до службите за спешна помощ, да изпращат съобщения до приятели и да споделят местоположението си, когато са извън мрежата. Той включва и новите здравни функции от Series 11 и нова функция Workout Buddy, задвижвана от Apple Intelligence. Животът на батерията расте до 42 часа.

За да направи разширените функции по-достъпни, Apple Watch SE 3 се захранва от чипа S10 и вече включва Always-On дисплей, бързо зареждане и по-здраво стъкло за дисплея, което е четири пъти по-устойчиво. Той също така предлага новите здравни функции като Sleep Score и ретроспективни оценки на овулацията, заедно с нови жестове с една ръка, активирани от чипа S10. Животът на батерията е 18 часа и също като другите два модела има и 5G свързаност.

Тазгодишното представяне на Apple е забележително с широтата на потребителските намерения, които обхваща. Искате ултралека елегантност? iPhone Air. Търсите способен универсален телефон? iPhone 17. Нуждаете се от допълнителен зуум? Pro или Pro Max. А при носимите устройства Apple предлага инструменти за ежедневно благополучие, екстремни приключения и бюджетна равнопоставеност – допълнени от интелигентни здравни анализи и функции за безопасност.