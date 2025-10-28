Apple вече струва 4 трилиона долара

Apple вече е една от малкото публично търгувани компании, които надхвърлиха стойност от 4 трилиона долара на борсата. Така техногигантът се нареди до Nvidia и Microsoft, които постигнаха този успех по-рано тази година.

Акциите на Apple скочиха с 0.1% във вторник, продължавайки възстановяването си, подкрепено от силните продажби на iPhone 17, включително в Китай, ключов пазар, където компанията преди това се представяше слабо.

Този тренд е обрат на съдбата за Apple от началото на годината, когато акциите на компанията паднаха рязко, докато тя се справяше с множество предизвикателства – от митата на президента Доналд Тръмп до забавяния в AI продуктите и натиск да произвежда смартфоните си у дома. Тя загуби над 310 милиарда долара от борсовата си стойност само за един търговски ден през април.

Но възстановяването на технологичния гигант може да се тълкува като знак, че iPhone все още е достатъчен, за да възбуди потребителите и Уол Стрийт, дори докато компанията изостава в надпреварата по AI. Въпреки това, акциите на Apple са нараснали само с малко над 7% тази година, което е далеч по-малко от 30.7% печалбата през 2024 г. и по-малко от 17% увеличението на по-широкия пазар.

Новият рекорд на Apple идва в блокбъстър година за технологичните акции, тъй като AI лудницата изпрати гигантите на нови върхове.

Фактът, че Nvidia, ключов доставчик на AI чипове, и Microsoft, голям играч на пазара на облачни услуги, изпревариха Apple до 4 трилиона долара, подчертава колко важна е станала AI за Wall Street. Рекордните оценки исторически са били територия на Apple.

Компанията през август 2018 г. стана първата публично търгувана компания, която достигна 1 трилион долара оценка. През август 2020 г. стана първата с 2 трилиона долара, след което премина прага от 3 трилиона долара през януари 2022 г. – но не затвори на този ниво до юни 2023 г.

"Ясно ни е, че (генералният директор Тим) Кук и екипът му най-накрая постигнаха успех с iPhone 17 и сега Уол Стрийт чака разкриването на грандиозната стратегическа AI roadmap", пише анализаторът на Wedbush Securities Дан Айвс в бележка от 20 октомври.