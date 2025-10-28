Apple вече струва 4 трилиона долара

Apple вече е една от малкото публично търгувани компании, които надхвърлиха стойност от 4 трилиона долара на борсата. Така техногигантът се нареди до Nvidia и Microsoft, които постигнаха този успех по-рано тази година.
Акциите на Apple скочиха с 0.1% във вторник, продължавайки възстановяването си, подкрепено от силните продажби на iPhone 17, включително в Китай, ключов пазар, където компанията преди това се представяше слабо.
Този тренд е обрат на съдбата за Apple от началото на годината, когато акциите на компанията паднаха рязко, докато тя се справяше с множество предизвикателства – от митата на президента Доналд Тръмп до забавяния в AI продуктите и натиск да произвежда смартфоните си у дома. Тя загуби над 310 милиарда долара от борсовата си стойност само за един търговски ден през април.
Но възстановяването на технологичния гигант може да се тълкува като знак, че iPhone все още е достатъчен, за да възбуди потребителите и Уол Стрийт, дори докато компанията изостава в надпреварата по AI. Въпреки това, акциите на Apple са нараснали само с малко над 7% тази година, което е далеч по-малко от 30.7% печалбата през 2024 г. и по-малко от 17% увеличението на по-широкия пазар.
Новият рекорд на Apple идва в блокбъстър година за технологичните акции, тъй като AI лудницата изпрати гигантите на нови върхове.
Фактът, че Nvidia, ключов доставчик на AI чипове, и Microsoft, голям играч на пазара на облачни услуги, изпревариха Apple до 4 трилиона долара, подчертава колко важна е станала AI за Wall Street. Рекордните оценки исторически са били територия на Apple.
Компанията през август 2018 г. стана първата публично търгувана компания, която достигна 1 трилион долара оценка. През август 2020 г. стана първата с 2 трилиона долара, след което премина прага от 3 трилиона долара през януари 2022 г. – но не затвори на този ниво до юни 2023 г.
"Ясно ни е, че (генералният директор Тим) Кук и екипът му най-накрая постигнаха успех с iPhone 17 и сега Уол Стрийт чака разкриването на грандиозната стратегическа AI roadmap", пише анализаторът на Wedbush Securities Дан Айвс в бележка от 20 октомври.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.