Арест и обвинение за шофьора на влетялата в автобус кола, убила пътник в София (видео)

Шофьорът на колата, която тази нощ излетя на столичен булевард и се вряза в автобус на градския транспорт, убивайки единствения пътник в него и ранявайки тежко шофьора, кондуктора и двете си спътнички, се намира под арест в болницата, и вече са му повдигнати обвинения, съобщиха от полицията в петък.

21-годишният младеж, взел книжка преди две седмици, ще бъде съден по новите текстове на Наказателния кодекс и може да получи от 10 до 20 години затвор. Причината е, че той е карал с изключително висока скорост, а вече превишение с над 20 км/ч в градски условия приравнява провинението му като пил или дрогиран.

Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, инструктурът ме твърди обаче, че още по време на обучението станало ясно, че е любител на високите скорости.

Именно заради такава става и инцидентът около 2 часа след полунощ, когато с автомобил "Ауди" RS5, с мощност 450 конски сили и управляван с около 100 км/ч, младежът не успява да вземе завоя на бул. "Константин Величков" към бул. "Цар Борис III", отклонява се от пътя, удра се в бордюра на тротоара и колата излита и се врязва странично в спрелия на платното и изчакващ червения светофар автобус.

Ударът е толкова силен, че предницата на автомобила излиза от другата страна на рейса.

Ня място загива 65-годишен пътник от автобуса, който буквално е премазан. Тежко ранени са водачъ на рейса и две момичета от колата. Кондуктор от автобуса е със счупен крак. Водачът на колата е със счупена ръка, а мъж от автомобила е без сериозни контузии и е изписан след преглед, обявиха от ВМА, където бяха отведени пострадалите.

Наложила се е намесата на пожарната за ваденото на ранените. Колата е иззета при огледа на местопроизшествие. На 17 август прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи и други.

"Вероятно става дума за дрифт, който е довел до инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятно колата е прелетяла и затова се е оказал в горната част на автобуса", каза пред бТВ шефът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в столичната община Красимир Димитров.

От видео, разпространено от БНТ, се вижда, че колата се движи с над 100 километра. Дали шофьорът е направил опит да спре, не е ясно, но при такава скорост това би било невъзможно.