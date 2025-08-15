Арест и обвинение за шофьора на влетялата в автобус кола, убила пътник в София (видео)

Шофьорът на колата, която тази нощ излетя на столичен булевард и се вряза в автобус на градския транспорт, убивайки единствения пътник в него и ранявайки тежко шофьора, кондуктора и двете си спътнички, се намира под арест в болницата, и вече са му повдигнати обвинения, съобщиха от полицията в петък.
21-годишният младеж, взел книжка преди две седмици, ще бъде съден по новите текстове на Наказателния кодекс и може да получи от 10 до 20 години затвор. Причината е, че той е карал с изключително висока скорост, а вече превишение с над 20 км/ч в градски условия приравнява провинението му като пил или дрогиран.
Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, инструктурът ме твърди обаче, че още по време на обучението станало ясно, че е любител на високите скорости.
Именно заради такава става и инцидентът около 2 часа след полунощ, когато с автомобил "Ауди" RS5, с мощност 450 конски сили и управляван с около 100 км/ч, младежът не успява да вземе завоя на бул. "Константин Величков" към бул. "Цар Борис III", отклонява се от пътя, удра се в бордюра на тротоара и колата излита и се врязва странично в спрелия на платното и изчакващ червения светофар автобус.
Ударът е толкова силен, че предницата на автомобила излиза от другата страна на рейса.
Ня място загива 65-годишен пътник от автобуса, който буквално е премазан. Тежко ранени са водачъ на рейса и две момичета от колата. Кондуктор от автобуса е със счупен крак. Водачът на колата е със счупена ръка, а мъж от автомобила е без сериозни контузии и е изписан след преглед, обявиха от ВМА, където бяха отведени пострадалите.
Наложила се е намесата на пожарната за ваденото на ранените. Колата е иззета при огледа на местопроизшествие. На 17 август прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.
Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи и други.
"Вероятно става дума за дрифт, който е довел до инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятно колата е прелетяла и затова се е оказал в горната част на автобуса", каза пред бТВ шефът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в столичната община Красимир Димитров.
От видео, разпространено от БНТ, се вижда, че колата се движи с над 100 километра. Дали шофьорът е направил опит да спре, не е ясно, но при такава скорост това би било невъзможно.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Правилно, нека влезе за 20 години в затвора. Дано да се замислят и другите чалгари дето карат като ненормални.
Типично, темата се политизира от безработни тролове. Пишлемето карало с 150 и горница, Путин, градския транспорт и всички останали са виновни. Главния проблем е в неизпълнимите наказания, а не тяхната неизбежност. Ако предния, който направи такова произшествие е за 10 години в затвота, следващия ще си помисли малко. Или предите трима. Ама в Бг не е така. Всекидневно виждаме как ,,известни на полицията,, избягват присъдата. Или се разминават с условна. Без значение от етноса. Другия проблем е, че индийците свикнаха да им се разминава повсеместно. Това вече е от етноса. Амаа като отиде зад граница се бие в гърдите ,,Болгар, болгар, .
убавец !
Няма, нищо не може да се направи. Няма върховенството на закона и правото, няма общество. Няма да си позволи да кара така в друга държава от ЕС , където има ред и закон. Не знам как е в Румъния, дали и там са толкова примитивни и корумпирани.
"Извод - МВР отсъства от улиците. Има го само, когато бие протестиращи" Или когато трябва да си прибере заРплатката, увеличената...
А ти какво работиш , кой ти внася осигуровки за двете гънки в мозъка. Отпуските са по 40 дни, мога да си драскам, какъв ти е проблема?
това е местната версия на ... "Бързи и яростни" за бедни и тъпи... Иронията е, че главния "бърз и яростен" също погина в автопроизшествие ... ... ... ... А пък на тоя ... единствен пътник му се случил егати калъча...
Плазмодий, за коя точно година градският транспорт не е бил на загуба, че споменаваш рентабилност? Ти не искаш да плащаш на водачите, но гуруто ти от Банкя и съпругът му Шиши така решиха.
А ти какво работиш, че можеш денонощно да дрucкаш в коментарните секции? Митрофанова внася ли ти осигуровки?