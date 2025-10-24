Арест вместо присъда. Наръчник за мачкане на обвиняеми

За колко присъди по шумни дела в България се сещате? За нито една? За две-три? А сега се замислете колко пъти сте чули или прочели фразата, че еди-кой си остава в ареста. Вероятно стотици пъти. И причината за това не е само процесуална.

Истината е, че у нас шумните дела започват с гръм и трясък и умират в тишина. Но между началото и края е т.нар. мярка за неотклонение, която обичайно събира най-много внимание. В известен смисъл може да се каже дори, че за прокуратурата арестът е по-важен от самата присъда. Защото на мярката има камери, а докато се стигне до присъда, вече никой не помни за какво точно става дума.

Тук са нужни някои пояснения. Мярката за неотклонение не е нещо незаконно, а често пъти е и полезна практика. В немалко случаи обаче тя се превръща в наказание, което би следвало да е недопустимо. Но се допуска и дори насърчава – и от съд, и от прокуратура. И най-вече когато става дума за дела, свързани с политици, или когато институциите решат да смачкат някого и да му вземат бизнеса.

От Десислава Иванчева до Благомир Коцев и от Явор Златанов до Веселин Денков. Това са все примери, в които мярката за неотклонение е "работила както трябва".

Какво казва разумът?

Разумно е да има начин човек, обвинен в престъпление, да бъде задържан и движението му да бъде ограничено. И, формално, това е идеята както на ареста, така и на всички други мерки – домашен арест, гаранция и т.н. В закона са заложени критерии, по които се преценява дали един човек трябва да бъде задържан за постоянно. Естествено, те са общи, защото не може да има правило за всеки отделен случай. И така законът казва, че в ареста се оставя онзи, за когото може обосновано да се предполага, че е извършил престъпление, за когото има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Гледат се също съдебно минало, както и тежестта на престъплението, в което е обвинен.

Това е формалната част. А неформалната истина е, че почти всеки може да лежи в следствения арест, стига съдът да го иска. И обратното, разбира се – ако не искат да ви задържат, няма да го направят.

Скандалите

През последните години в България имаше не един и два скандала, свързани със задържане под стража. Най-актуалният е този с кмета на Варна Благомир Коцев. Той е в ареста повече от три месеца. Разследването срещу него се крепи главно на показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова, редовен изпълнител на обществени поръчки във Варна при управлението на ГЕРБ.

Делото срещу Коцев предизвика сериозно напрежение сред опозицията. Въпросът стигна и до европейския парламент. Групата на "Обнови Европа" настоя дори за спиране на парите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). До подобна стъпка не се е стигнало до момента, но политическата реакция е достатъчно показателна.

Случаят "Коцев" може и да е най-пресният, но далеч не е единственият. Бегъл поглед назад през последните години дава достатъчно примери. Някогашната кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева, например, прекара в следствения арест осем месеца. След това бе дълго време задържана и в дома си. В крайна сметка тя бе осъдена за корупционно престъпление, но с наказание от 20 години, което не се дава и за убийство у нас. В крайна сметка наскоро бе помилвана след като излежа голяма част от окончателната си присъда – шест години.

Друг пример е случаят с бизнесмена Явор Златанов, от когото тръгна разплитането на аферата "Осемте джуджета". Той е арестуван след като баща му Илия Златанов търси съдействие от някогашния следовател Петьо Петров-Еврото. Синът прекарва месеци наред в ареста по недоказано обвинение, разболява се тежко и се налага единият му бъбрек да бъде отстранен. Златанов-младши е в животозастрашаваща ситуация, когато е принуден да прехвърли бизнеса си под заплахата, че ако не го направи, няма да бъде закаран в болница и ще умре. Естествено, от делото, по което бе първоначално арестуван, не излезе нищо.

Друг бизнесмен, Веселин Денков, също бе държан в ареста месеци наред. Формално, арестуван по обвинение в лихварство, Денков твърди, че всъщност е бил задържан, защото Бойко Борисов смятал, че той е сред организаторите на протестите от лятото на 2020 г.

По-важното около това дело обаче бе, че благодарение на усилията на организацията "Антикорупционен фонд" и жената на Денков – Ивайла Бакалова – бе разкрита мрежата за търговия с влияние на Мартин Божанов-Нотариуса. Докато прокуратурата се чуди дали да го обвини или не, Нотариуса бе разстрелян показно. Извършителите и поръчителите, естествено, не са открити.

"Големият проблем при мярката за неотклонение е доказателственият стандарт, който е значително по-нисък от този, необходим за осъдителна присъда. Освен наличието на подозрение за извършено престъпление законът изисква наличието и на други обстоятелства, но често декларативно се приема, че те са налични, просто за да се обоснове законосъбразност. По този начин се мотивира временно задържане по разследвания, които е много малко вероятно някога да завършат с ефективна осъдителна присъда", казва правният съветник в АКФ и бивш прокурор Андрей Янкулов.

Испания и случаят "Васкес"

Естествено, проблеми с предварителния арест има не само в България. Но в останалите европейски страни те са от по-различно естество. В Испания например е много известен случаят с Долорес Васкес. През 2000 г. тя е арестувана по подозрение в убийството на дъщерята на бившата ѝ партньорка. Случаят привлича общественото внимание и заради жестокото престъпление, и поради факта, че става дума за гей двойка.

Васкес е арестувана въпреки че има солидно алиби. Тя прекарва в ареста 17 месеца. В крайна сметка е напълно оправдана, а истинският извършител е разкрит по-късно. Васкес обаче не успява да осъди държавата за обезщетение, защото до 2019 г. такова се предвижда само в определени случаи – например при прекратяване на разследването.

Друг случай с невинен, но лежал в ареста, е с бившия президент на футболния клуб "Барселона" Сандро Росел. Той бе задържан през 2017 г. по обвинения в пране на пари. Той прекара две години под стража и бе оправдан през 2019 г. След това му бе присъдено обезщетение от 232 500 евро.

Според испанското законодателство държавата е задължена да обезщети онези, които са били неправилно обвинени или делата срещу тях са прекратени впоследствие. Тази промяна влезе в сила през 2019 г. след решение на Конституционния съд. Преди това обезщетения се изплащаха в ограничени случаи - например само при окончателно оправдаване.

Средното обезщетение за всеки ден, прекаран в ареста, е 24 евро, сочи проучване на двама университетски преподаватели. В Испания, както и в България, максималният срок в ареста зависи от това с каква присъда се наказва съответното престъпление. Човек може да прекара до 1 година в ареста, ако за престъплението, в което е обвинен, се предвиждат до 3 години затвор.

Гърция и Конституцията

В Гърция задържането в предварителния арест е уредено в Конституцията. Според основния закон задържането е изключителна мярка и се налага само по необходимост.

Задържане под стража може да бъде разпоредено в случай, че има обосновано предположение за вината на заподозрения, както и риск да избяга или да извърши друго престъпление.

Срокът на предварителното задържане и в Гърция зависи от тежестта на наказанието за съответното престъпление. За тежки престъпления максималната продължителност на ареста е 18 месеца, а за всички останали – 12 месеца.

Въпреки че на първо четене върху мярката за неотклонение в Гърция има сериозен контрол, мнозина адвокати посочват, че предварителният арест се налага масово и без особено съобразяване със закона. Често пъти зад решетките се оставят хора с чисто съдебно минало и обвинени в леки престъпления. Задържането под стража трябва да е изключение, а не правило, и да се налага, само ако присъствието на обвиняемия не може да бъде осигурено по друг начин, посочват те.

В кои случаи се полагат обезщетения? В Гърция човек, задържан в следствения арест, може да бъде обезщетен, ако е окончателно оправдан. Такива хора имат шестмесечен срок, в който могат да заведат дело за компенсация. Размерът на обезщетението се определя от съда за всеки отделен случай, но в огромния процент от случаите е от 10 до 60 евро на ден. Обикновено се присъждат суми от порядъка на 2-5 хил. евро. Тези обезщетения може и да бъдат завишени, но само в изключителни случаи.

Австрия и специалният съдия

Предварителният арест в Австрия се налага от специален съдия, който се произнася по мярката за неотклонение. За разлика от България обаче тамошната полиция има правомощие да задържа заподозрени до 48 часа.

В миналото в Австрия съществува т.нар. задължителен арест, който се прилага към обвиняемите в тежки престъпления като убийство, например. С решение на Конституционния съд тази практика е отменена.

През последните години съдилищата по-скоро избягват налагане на предварителен арест и заради голямата пренаселеност в австрийските затвори. Залага се на по-леки мерки като гаранция и подписка.

В случай, че обвиняемият бъде оправдан, може да поиска обезщетение за времето, прекарано в ареста. Практиката сочи, че обичайно се присъждат между 20 и 50 евро за всеки ден, прекаран под стража.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Самуил Димитров (Mediapool.bg, България);

Lola García-Ajofrín и Inés Pérez Chávarri (El Confidencial, Испания), Giota Tessi (Efsyn, Гърция), Michael Moeseneder (Der Standard, Австрия).