Арести на шефове в отбранителната индустрия в Турция

Турските власти са задържали собственика и генералния директор на “Ассан груп“ (Assan Group), конгломерат в секторите на отбранителната индустрия и строителството, като част от разследване за военен шпионаж, съобщи прокуратурата в Истанбул, цитирана от Ройтерс.
Според прокуратурата собственикът на холдинга Емин Йонер и генералният директор Гюрджан Окумуш за задържани по подозрение в шпионаж и членство в мрежата на покойния ислямски проповедник Фетуллах Гюлен, който почина в САЩ през октомври миналата година и когото Анкара обвинява в организирането на опита за преврат през 2016 г.
В домовете и офисите на двамата са извършени обиски, а десет компании в рамките на холдинга са поставени под държавен надзор.
Освен това Окумуш е бивш ръководител на TUBITAK SAGE – държавен изследователски институт в сферата на отбраната, който разработва боеприпаси и ракетни системи.
"Ассан груп“ е основана през 1989 г. и развива дейност в отбранителната индустрия, строителството, логистиката и енергетиката. В последните години тя разшири дейността си в производството на боеприпаси и части за дронове, припомни БТА.
По-рано е бил задържан и Исмет Сайхан, бивш председател на борда на директорите на държавната Корпорация на машиностроителната и химическата индустрия MKE. Той е бил поставен под арест, след като прокуратурата му е повдигнала обвинения в "унищожаване, злоупотреба и придобиване с измама на документи, свързани с националната сигурност“, съобщи порталът "Търкиш минит“, без да уточнява дали случаят на Сайхан е свързан с другите двама задържани.
Турските медии описват Сайхан като близък до Девлет Бахчели, лидер на Партията на националистическото действие (ПНД) и съюзник на президента Реджеп Тайип Ердоган.
MKE, компанията, някога ръководена от Сайхан, е ключов производител на въоръжение и боеприпаси за турската армия.
Арестът на Сайхан се свързва с друг скорошен арест – на осъждания и смятан за криминален бос Селяхаттин Йълмаз, който има връзки с националистическите кръгове. В рамките на това разследване са били задържани 17 души, сред които и Сайхан. Операцията срещу Йълмаз според прокуратурата е свързана с подозрения за ръководство на криминална мрежа, занимаваща се със заплахи и незаконни сделки.
От своя страна Бахчели тази седмица нарече Йълмаз "другар“ и изрази увереност, че той ще бъде оправдан.
Според наблюдатели, цитирани от "Търкиш минит“, подобни коментари са необичайни от страна на съюзник на Ердоган по отношение на текущо криминално разследване и подхранват спекулации за евентуално напрежение между ПНД и управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Имаш апетитен бизнес? Обявяват те за гюленист, вкарват те в затвора и ти крадат бизнеса.