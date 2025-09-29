Арести в "Автомобилна администрация" заради искан подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани, след като са поискали подкуп от шофьори на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София в неделя.

Случаят е от края в миналата седмица. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на агенцията.

След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа. Подкупът е бил поискан в четвъртъл. Засега не се съобщава за каква сума става въпрос. Служителите са задържани ден по-късно. У тях са открити част от дадените пари.

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков написа в социалните мрежи, че ставало дума за рушвет от 700 лв. Тъй като шофьорите нямали толкова в брой, били изпратени до далечен банкомат, твърди Трайков. Тази информация към момента не е официално потвърдена.