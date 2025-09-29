Арести в "Автомобилна администрация" заради искан подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани, след като са поискали подкуп от шофьори на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София в неделя.
Случаят е от края в миналата седмица. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на агенцията.
След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа. Подкупът е бил поискан в четвъртъл. Засега не се съобщава за каква сума става въпрос. Служителите са задържани ден по-късно. У тях са открити част от дадените пари.
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков написа в социалните мрежи, че ставало дума за рушвет от 700 лв. Тъй като шофьорите нямали толкова в брой, били изпратени до далечен банкомат, твърди Трайков. Тази информация към момента не е официално потвърдена.
От Института за пътна безопасност настояха за реакция от транспортния министър Гроздан Караджов.
"Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва още в позицията на института.
Информацията бе потвърдена и от Министерството на транспорта. Неофициално потвърждение има и от МВР. Делото се разследва от столичната полиция. Очаква се по-късно през деня прокуратурата и МВР да дадат повече информация.
Става дума за двама дългогодишни служители, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов. Той допълни, че срещу двамата са образувани дисциплинарни производства и те вече са уволнени. Според Караджов подчинената му агенция оказва пълно съдействие на разследващите.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
и кой сега трябва да подаде оставка (от едното приличие да я подаде) ...., при положение че Караджов е хем вицепремиер на правителството на герб, хем е министър на транспорта от итн..., хем е дългогодишен служител на Сорос... ? ;-)))
Първо тази новина беше съобщена от сайта Афера и е задължително тоя Институт за незнам какво си да се позове на нея.Това е част от плана за атака срещу ИТН, за да напусне сглобката и да свали кабинета, но шансове за това няма, ИТН ще е причина кабинетът да си изкара мандата.
"Става дума за двама дългогодишни служители, съобщи транспортният министър Караджов..." ... ... ... А би трябвало отдавна да е станало дума за ... дългогодишни присъди!, другарю заместник министър-председател караджов... ;-))
герб-итн-министерството (на транспорта) ни орезили максимално!!! ... ... Егати долнопробните герб-инт-"душици"... ... Срамен резил за България с максимална публичност... - гарантирано от герб... (с помощта на итн в случая...)
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
крадлив, по крадлив , най крадлив, прост крадлив гербе@ст. Ей тия чекмеджета и чували дъно нямат ли ве.
... а Институтът за пътна безопасност наистина е голем враг ;-) на ... чежмеджето на бОко... ;-))) ... - ходят по пътищата и мерят ли мерят от къде по колко крадат гЭрб-авите вече второ десетилетие...
и кой сега трябва да подаде оставка (от едното приличие да я подаде) ...., при положение че Караджов е хем вицепремиер на правителството на герб, хем е министър на транспорта от итн..., хем е дългогодишен служител на Сорос... ? ;-)))
А т.нар.Институт е едно от многобройните пипала на Прокопи, ако някой не знае.
Първо тази новина беше съобщена от сайта Афера и е задължително тоя Институт за незнам какво си да се позове на нея.Това е част от плана за атака срещу ИТН, за да напусне сглобката и да свали кабинета, но шансове за това няма, ИТН ще е причина кабинетът да си изкара мандата.
ало шумкарите от нпо-тата на сорос и лгбт-тата ето го резултата от демонокрацията
От 2012 г са назначени от Банкята...рушвети ще има за всички от сърце и Боку ще си носим ние на ръце.
"Става дума за двама дългогодишни служители, съобщи транспортният министър Караджов..." ... ... ... А би трябвало отдавна да е станало дума за ... дългогодишни присъди!, другарю заместник министър-председател караджов... ;-))
Добре че са англичаните да ни покажат как се прави!... :(
герб-итн-министерството (на транспорта) ни орезили максимално!!! ... ... Егати долнопробните герб-инт-"душици"... ... Срамен резил за България с максимална публичност... - гарантирано от герб... (с помощта на итн в случая...)