Арести в "Автомобилна администрация" заради искан подкуп от шофьори на камиони с техника на Роби Уилямс

18 коментара
Снимката е илюстративна, Pixabay
Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани, след като са поискали подкуп от шофьори на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София в неделя.
 
Случаят е от края в миналата седмица. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на агенцията.
 
След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа. Подкупът е бил поискан в четвъртъл. Засега не се съобщава за каква сума става въпрос. Служителите са задържани ден по-късно. У тях са открити част от дадените пари. 
 
Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков написа в социалните мрежи, че ставало дума за рушвет от 700 лв. Тъй като шофьорите нямали толкова в брой, били изпратени до далечен банкомат, твърди Трайков. Тази информация към момента не е официално потвърдена.  
 
От Института за пътна безопасност настояха за реакция от транспортния министър Гроздан Караджов.
 
"Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва още в позицията на института.
 
 
Информацията бе потвърдена и от Министерството на транспорта. Неофициално потвърждение има и от МВР. Делото се разследва от столичната полиция. Очаква се по-късно през деня прокуратурата и МВР да дадат повече информация. 

Става дума за двама дългогодишни служители, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов. Той допълни, че срещу двамата са образувани дисциплинарни производства и те вече са уволнени. Според Караджов подчинената му агенция оказва пълно съдействие на разследващите. 

Ключови думи

подкуп Роби Уилямс
18 коментара

  1. кривак
    #18

    крадлив, по крадлив , най крадлив, прост крадлив гербе@ст. Ей тия чекмеджета и чували дъно нямат ли ве.

  2. Bлaдo
    #17

    ... а Институтът за пътна безопасност наистина е голем враг ;-) на ... чежмеджето на бОко... ;-))) ... - ходят по пътищата и мерят ли мерят от къде по колко крадат гЭрб-авите вече второ десетилетие...

  3. Bлaдo
    #16

    и кой сега трябва да подаде оставка (от едното приличие да я подаде) ...., при положение че Караджов е хем вицепремиер на правителството на герб, хем е министър на транспорта от итн..., хем е дългогодишен служител на Сорос... ? ;-)))

  4. мунчо в затвора!
    #15

    А т.нар.Институт е едно от многобройните пипала на Прокопи, ако някой не знае.

  5. мунчо в затвора!
    #14

    Първо тази новина беше съобщена от сайта Афера и е задължително тоя Институт за незнам какво си да се позове на нея.Това е част от плана за атака срещу ИТН, за да напусне сглобката и да свали кабинета, но шансове за това няма, ИТН ще е причина кабинетът да си изкара мандата.

  6. azovdgd
    #13

    ало шумкарите от нпо-тата на сорос и лгбт-тата ето го резултата от демонокрацията

  7. Pepa
    #12
    Отговор на коментар #11

    От 2012 г са назначени от Банкята...рушвети ще има за всички от сърце и Боку ще си носим ние на ръце.

  8. Bлaдo
    #11

    "Става дума за двама дългогодишни служители, съобщи транспортният министър Караджов..." ... ... ... А би трябвало отдавна да е станало дума за ... дългогодишни присъди!, другарю заместник министър-председател караджов... ;-))

  9. Milen
    #10

    Добре че са англичаните да ни покажат как се прави!... :(

  10. Bлaдo
    #9

    герб-итн-министерството (на транспорта) ни орезили максимално!!! ... ... Егати долнопробните герб-инт-"душици"... ... Срамен резил за България с максимална публичност... - гарантирано от герб... (с помощта на итн в случая...)

