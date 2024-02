Арести в Русия по време на прояви в памет на Алексей Навални (обновена)

В Русия поне 177 души са били задържани по време на прояви в памет на починалия Алексей Навални, най-яростния критик на руския президент Владимир Путин, съобщи правозащитната организация ОВД-Инфо.

Според данните на организацията към 10:30 ч. по Гринуич днес повече от 177 души в 21 града в Русия са били задържани по време на демонстрации и бдения. 99 души са били задържани в Санкт Петербург и 11 в Москва, посочва Ройтерс.

Съобщава се и за арести в по-малки градове в Русия.

"Възможно е в полицейските управления да има повече задържани лица, отколкото в публикуваните списъци. Ние публикуваме само имената на тези лица, за които имаме надеждни сведения и чиито имена можем да публикуваме", посочват от организацията.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери броя на лицата.

Стотиците цветя и свещи, положени в петък в Москва в памет на Навални, бяха изнесени през нощта предимно в черни чували. Руснаците, които отдаваха почитта си, разказаха за своето отчаяние и апатия след смъртта на Навални.

Moscow. An elderly Russian woman lays flowers in memory of Alexei Navalny, a Russian opposition leader who died in prison.

After paying tribute to Navalny, she unleashes a passionate rant against Vladimir Putin and Russia's war on Ukraine.

pic.twitter.com/ciWcJ8JBuv