Арестуван е мъж, палил коли в Бургас

42-годишен мъж е арестуван, запалил коли в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас.

Палежите са извършени в интервал от час тази нощ. Изгорели общо четири коли, а други 5 са частично са обгорели.

Първият сигнал за горящ "Мерцедес С 220" в "Славейков" е бил подаден около 01:20 ч. Огънят е обхванал и съседен автомобил "Пежо 308".

Около 02:41 ч. е подаден вторият сигнал за горящи автомобили в комплекс "Изгрев". Запален е бил "Мерцедес CLS 260", а огънят е обхванал съседните "Фолксваген Пасат" и "Пежо 407".

И двата пожара са били потушени от два противопожарни автомобила с четирима огнеборци.