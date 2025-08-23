Арестуван е мъж, палил коли в Бургас

42-годишен мъж е арестуван, запалил коли в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас.
Палежите са извършени в интервал от час тази нощ. Изгорели общо четири коли, а други 5 са частично са обгорели.
Първият сигнал за горящ "Мерцедес С 220" в "Славейков" е бил подаден около 01:20 ч. Огънят е обхванал и съседен автомобил "Пежо 308".
Около 02:41 ч. е подаден вторият сигнал за горящи автомобили в комплекс "Изгрев". Запален е бил "Мерцедес CLS 260", а огънят е обхванал съседните "Фолксваген Пасат" и "Пежо 407".
И двата пожара са били потушени от два противопожарни автомобила с четирима огнеборци.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.