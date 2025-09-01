Арестуван е заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Паруби, предаде Укфинформ.
„Провеждат се необходимите разследвания“, посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа“.
54-годишният Андрий Паруби беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., отбелязва АФП.
Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.
Паруби е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.
Той беше „командир“ на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.