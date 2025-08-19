Арестуван е заподозрян за убийството на съпругата на полицай в Първомай

Младеж на 21 години е арестуван заради убийството на съпруга на полицай, извършено в Първомай. Това съобщи официално пловдивската прокуратура в сряда.
Жертвата е 44-годишна жена, която бе убита в дома си. По неофициална информация тя е намушкана с нож и е починала от кръвозагуба. През това време мъжът ѝ е бил на работа.
Отново по неофициални данни заподозреният е бивш приятел на дъщерята на убитата. Момичето прекратило връзката им, с което той не бил съгласен и започвал да я заплашва.
Младежът е задържан в София. Той остава в ареста за поне 72 часа с прокурорско постановление. След това вероятно ще се иска продължаване на постоянното му задържане от съда.
Искрени съболезнования за опечалените. Живеем в държава с най-голям дял полицаи на глава от населението в ЕС, където дори самите полицаи са безсилни срещу насилието към семействата им. Българската нация девалвира с часове и се намира в абсолютен морален упадък. Младите са безпардонни, безскрупулни, нагли и незачитащи никакви правила и порядки, без страх от последиците, без страх от закона, първични, диви, скудоумни, търсещи единствено моментни и низки страсти. Толкова е безнадеждно.