Арестуваният заради наркотици прокурорски син остава в ареста

Николай Маджаров, син на прокурорката Валентина Маджарова, остава за постоянно в ареста. Това реши в четвъртък варненският районен съд. Мярката не е окончателна.

Маджаров бе задържан в началото на седмицата при полицейска операция. Той е обвиняем в държане на близо 50 килограма марихуана. Според разследващите в двора на къщата му в странджанското село Драка е имало множество кнабисови насаждения, както и суха маса.

Пред съда Маджаров заяви, че съжалява за случилото си и е съдействал на разследващите. Адвокатът му подчерта, че той е направил самопризнания.

По време на заседанието се разбра, че младият мъж е имал няколко криминални регистрации в миналото – за държане на наркотици и за съпротива срещу полицай. Освен това шофирал и без книжка, за което е глобяван.

Делото срещу Маджаров се гледа във Варна заради съмнения, че магистратите в Бургас може да не са безпристрастни, тъй като работят с майка му. В момента Маджарова е апелативен прокурор. Преди няколко години тя бе шеф на закритата специализирана прокуратура.