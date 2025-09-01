Арнолд Шварценегер в битка за честно преразпределение на избирателните райони

Арнолд Шварценегер отново влиза в политиката – този път като кръстоносец срещу партийните манипулации при изготвянето на изборни райони, съобщава The Hill.
Призовавайки калифорнийците да "терминират джеримандеринга" (джеримандерингът е техника за разделяне на избирателните райони, която се използва за партийни манипулации -беллред.), холивудската звезда и двукратен губернатор се нареди редом до бившия лидер на републиканците в Камарата на представителите Кевин Маккарти, големия дарител Чарли Мънгър-младши и редица щатски законодатели, които се противопоставят на плана на губернатора демократ Гавин Нюсъм. Планът може да донесе на демократите пет допълнителни места в Конгреса, като временно заобиколи независимата комисия за избирателни райони, създадена именно по времето на Шварценегер.
Анализатори смятат, че намесата му днес е опит да защити именно тази своя реформа, докато настоящият губернатор Гавин Нюсъм настоява, че новият план няма да подкопае комисията.
"Шварценегер винаги е бил републиканец, но по определени въпроси е далеч от мейнстрийма на партията. Наред с климатичното законодателство, именно реформите му са източник на най-голяма гордост", коментира Дан Шнур, бивш стратег на Републиканската партия и преподавател в Университета на Калифорния – Бъркли и Университета на Южна Калифорния. "Сега той ги вижда под заплаха."
Случващото в Тексас и Калифорния е грешно
Планът, лансиран от Нюсъм и демократите, ще бъде подложен на референдум тази есен. Той предвижда временна възможност щатският парламент да начертае изборните райони за Конгреса – в отговор на действията в Тексас, където републиканците вече приеха карта, която може да им донесе пет места в Камарата на представителите. Нюсъм твърди, че това е защита срещу опитите на Доналд Тръмп и партията му да "нагласят" изборите догодина, а след 2026 г. правомощията ще се върнат към независимата комисия.
Шварценегер обаче остро разкритикува и двата щата: "Това, което се случва в Тексас, е грешно. Това, което се опитват да направят в Калифорния, също е грешно. Това не служи на хората, а на партиите", каза той пред Houston Chronicle.
По време на мандата си като губернатор (2003–2011) Шварценегер защитаваше инициативите от 2008 и 2010 г., с които бе създадена и разширена комисията. В интервю за The New York Times през август той подчерта, че няма личен конфликт с Нюсъм и не подкрепя Тръмп – целта му е да защити системата, изградена от гражданите.
"Това е въпрос на обещание към хората", каза той.
Ожесточена и скъпа битка
Кампанията срещу новия план вече събира сериозни средства – милиони долари идват основно от Мънгър, който още преди години финансира създаването на комисията. В същото време Нюсъм твърди, че мярката само временно отлага нейното действие и дори "пази наследството на Арнолд".
Политолози прогнозират, че предстоящият вот на 4 ноември може да се превърне в една от най-скъпите и ожесточени битки за референдум в историята на Калифорния – вече са отчетени над 13 млн. долара за кампания "за" и над 10 млн. долара за "против".
Залогът е голям – от една страна, демократите се опитват да представят инициативата като щит срещу Тръмп. От друга, републиканците и реформаторите – включително самият Шварценегер – настояват, че тя разрушава принципа на независимото, гражданско преразпределение на изборните райони.
"За Шварценегер това определено е въпрос на наследство, но и кауза, в която той вярва отдавна", казва републиканският стратег Майк Мадрид, съосновател на Lincoln Project. "Той говореше за този проблем още преди да се кандидатира за губернатор, защото виждаше в него една от непреодолимите пречки, които блокираха работата на Калифорния."
Това според Мадрид го прави "уникално подготвен" да се противопостави на Проектозакон 50 – за разлика от други фигури, чиито позиции изглеждат по-партийно мотивирани.
"Terminate gerrymandering"
Не е ясно какви точно ще са стъпките на Шварценегер през следващите девет седмици, но той вече обяви готовност за "битката срещу джеримандеринга". На сайта си Arnold’s Pump Club продава тениски с надпис "Terminate gerrymandering" – препратка към неговите филми, като приходите се разделят между калифорнийския и тексаския клон на Лигата на женските избиратели. Въпреки това калифорнийската организация уточнява, че не заема официална позиция по Проектозакон 50.
Шварценегер също така подкрепя и инициатива на Чарли Мънгър, милиардера-донор, финансирал първоначално създаването на независимата комисия, съобщи Politico.
На форум на Politico в сряда губернаторът Нюсъм подчерта, че винаги е подкрепял независимото преразпределение и че предложената мярка "само временно" ще важи за конгресните райони, за да се отговори на "безпрецедентната атака" от страна на републиканците. Той призна, че е разговарял с Шварценегер по темата: "Посетих Арнолд. Дебатирахме. Напълно уважавам гледната му точка. И му казах, че я споделям. Но ако Тръмп успее да прокара това, преразпределение няма да има никъде в страната."
Нюсъм дори допълни, че "на практика защитават наследството на Шварценегер, като запазват независимото преразпределение и го утвърждават".
Текстът на конституционната поправка изрично заявява, че е политика на Калифорния да подкрепя "честни, независими и безпристрастни комисии за избирателни райони в цялата страна" и призовава Конгреса да приеме федерален закон за конституционна поправка, която да направи системата задължителна в САЩ.
Междувременно бившият председател на Камарата на представителите Кевин Маккарти мобилизира подкрепа срещу това, което нарича "захват на власт от Нюсъм". Доналд Тръмп, макар и да не участва пряко в кампанията, вече заплаши с дела срещу Калифорния. Ако се намеси по-активно, това може да усложни усилията на противниците на мярката. Според демократическия стратег Мат Родригес именно Шварценегер има по-голям шанс да убеди избирателите в щата, тъй като "те няма да го възприемат като партиен актьор".
И двете групи опоненти – традиционните републиканци и реформаторите – искат да спрат Проектозакон 50, обяснява Дан Шнур. "Те разчитат на различни стратегии и се надяват усилията им в крайна сметка да се допълват. Но неизбежно ще има търкания – в посланията, в стратегията и във финансирането."
В същото време републиканците в щатския парламент опитват и юридически пътища – подали са две жалби до Върховния съд на Калифорния, които бяха отхвърлени. Очаква се обаче това да не е краят на съдебните битки.
Кампанията се превръща в референдум за Тръмп
Най-острият ход дойде от лидера на републиканците в щатското събрание, който предложи "двудържавно решение" – разделяне на Калифорния, за да се изолират по-консервативните вътрешни райони. Макар и нереалистично в доминирания от демократите парламент, предложението показва колко напрегната е борбата.
За демократите кампанията вече е превърната в референдум за Тръмп. "Имаме сблъсък на гигантски политически ега – от президента Тръмп до Чарли Мънгър, Арнолд Шварценегер и Кевин Маккарти. Трудно ще се удържи всичко това за кратко време. Но е ясно, че именно този сблъсък ще бъде голямата политическа игра наесен", коментира Дейвид МакКуан, професор по политология в Университета в Санта Роза.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.