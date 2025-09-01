Арнолд Шварценегер в битка за честно преразпределение на избирателните райони

Арнолд Шварценегер отново влиза в политиката – този път като кръстоносец срещу партийните манипулации при изготвянето на изборни райони, съобщава The Hill.

Призовавайки калифорнийците да "терминират джеримандеринга" (джеримандерингът е техника за разделяне на избирателните райони, която се използва за партийни манипулации -беллред.), холивудската звезда и двукратен губернатор се нареди редом до бившия лидер на републиканците в Камарата на представителите Кевин Маккарти, големия дарител Чарли Мънгър-младши и редица щатски законодатели, които се противопоставят на плана на губернатора демократ Гавин Нюсъм. Планът може да донесе на демократите пет допълнителни места в Конгреса, като временно заобиколи независимата комисия за избирателни райони, създадена именно по времето на Шварценегер.

Анализатори смятат, че намесата му днес е опит да защити именно тази своя реформа, докато настоящият губернатор Гавин Нюсъм настоява, че новият план няма да подкопае комисията.

"Шварценегер винаги е бил републиканец, но по определени въпроси е далеч от мейнстрийма на партията. Наред с климатичното законодателство, именно реформите му са източник на най-голяма гордост", коментира Дан Шнур, бивш стратег на Републиканската партия и преподавател в Университета на Калифорния – Бъркли и Университета на Южна Калифорния. "Сега той ги вижда под заплаха."

Случващото в Тексас и Калифорния е грешно

Планът, лансиран от Нюсъм и демократите, ще бъде подложен на референдум тази есен. Той предвижда временна възможност щатският парламент да начертае изборните райони за Конгреса – в отговор на действията в Тексас, където републиканците вече приеха карта, която може да им донесе пет места в Камарата на представителите. Нюсъм твърди, че това е защита срещу опитите на Доналд Тръмп и партията му да "нагласят" изборите догодина, а след 2026 г. правомощията ще се върнат към независимата комисия.

Шварценегер обаче остро разкритикува и двата щата: "Това, което се случва в Тексас, е грешно. Това, което се опитват да направят в Калифорния, също е грешно. Това не служи на хората, а на партиите", каза той пред Houston Chronicle.

По време на мандата си като губернатор (2003–2011) Шварценегер защитаваше инициативите от 2008 и 2010 г., с които бе създадена и разширена комисията. В интервю за The New York Times през август той подчерта, че няма личен конфликт с Нюсъм и не подкрепя Тръмп – целта му е да защити системата, изградена от гражданите.

"Това е въпрос на обещание към хората", каза той.

Ожесточена и скъпа битка

Кампанията срещу новия план вече събира сериозни средства – милиони долари идват основно от Мънгър, който още преди години финансира създаването на комисията. В същото време Нюсъм твърди, че мярката само временно отлага нейното действие и дори "пази наследството на Арнолд".

Политолози прогнозират, че предстоящият вот на 4 ноември може да се превърне в една от най-скъпите и ожесточени битки за референдум в историята на Калифорния – вече са отчетени над 13 млн. долара за кампания "за" и над 10 млн. долара за "против".

Залогът е голям – от една страна, демократите се опитват да представят инициативата като щит срещу Тръмп. От друга, републиканците и реформаторите – включително самият Шварценегер – настояват, че тя разрушава принципа на независимото, гражданско преразпределение на изборните райони.

"За Шварценегер това определено е въпрос на наследство, но и кауза, в която той вярва отдавна", казва републиканският стратег Майк Мадрид, съосновател на Lincoln Project. "Той говореше за този проблем още преди да се кандидатира за губернатор, защото виждаше в него една от непреодолимите пречки, които блокираха работата на Калифорния."

Това според Мадрид го прави "уникално подготвен" да се противопостави на Проектозакон 50 – за разлика от други фигури, чиито позиции изглеждат по-партийно мотивирани.

"Terminate gerrymandering"

Не е ясно какви точно ще са стъпките на Шварценегер през следващите девет седмици, но той вече обяви готовност за "битката срещу джеримандеринга". На сайта си Arnold’s Pump Club продава тениски с надпис "Terminate gerrymandering" – препратка към неговите филми, като приходите се разделят между калифорнийския и тексаския клон на Лигата на женските избиратели. Въпреки това калифорнийската организация уточнява, че не заема официална позиция по Проектозакон 50.

Шварценегер също така подкрепя и инициатива на Чарли Мънгър, милиардера-донор, финансирал първоначално създаването на независимата комисия, съобщи Politico.

На форум на Politico в сряда губернаторът Нюсъм подчерта, че винаги е подкрепял независимото преразпределение и че предложената мярка "само временно" ще важи за конгресните райони, за да се отговори на "безпрецедентната атака" от страна на републиканците. Той призна, че е разговарял с Шварценегер по темата: "Посетих Арнолд. Дебатирахме. Напълно уважавам гледната му точка. И му казах, че я споделям. Но ако Тръмп успее да прокара това, преразпределение няма да има никъде в страната."

Нюсъм дори допълни, че "на практика защитават наследството на Шварценегер, като запазват независимото преразпределение и го утвърждават".

Текстът на конституционната поправка изрично заявява, че е политика на Калифорния да подкрепя "честни, независими и безпристрастни комисии за избирателни райони в цялата страна" и призовава Конгреса да приеме федерален закон за конституционна поправка, която да направи системата задължителна в САЩ.

Междувременно бившият председател на Камарата на представителите Кевин Маккарти мобилизира подкрепа срещу това, което нарича "захват на власт от Нюсъм". Доналд Тръмп, макар и да не участва пряко в кампанията, вече заплаши с дела срещу Калифорния. Ако се намеси по-активно, това може да усложни усилията на противниците на мярката. Според демократическия стратег Мат Родригес именно Шварценегер има по-голям шанс да убеди избирателите в щата, тъй като "те няма да го възприемат като партиен актьор".

И двете групи опоненти – традиционните републиканци и реформаторите – искат да спрат Проектозакон 50, обяснява Дан Шнур. "Те разчитат на различни стратегии и се надяват усилията им в крайна сметка да се допълват. Но неизбежно ще има търкания – в посланията, в стратегията и във финансирането."

В същото време републиканците в щатския парламент опитват и юридически пътища – подали са две жалби до Върховния съд на Калифорния, които бяха отхвърлени. Очаква се обаче това да не е краят на съдебните битки.

Кампанията се превръща в референдум за Тръмп

Най-острият ход дойде от лидера на републиканците в щатското събрание, който предложи "двудържавно решение" – разделяне на Калифорния, за да се изолират по-консервативните вътрешни райони. Макар и нереалистично в доминирания от демократите парламент, предложението показва колко напрегната е борбата.

За демократите кампанията вече е превърната в референдум за Тръмп. "Имаме сблъсък на гигантски политически ега – от президента Тръмп до Чарли Мънгър, Арнолд Шварценегер и Кевин Маккарти. Трудно ще се удържи всичко това за кратко време. Но е ясно, че именно този сблъсък ще бъде голямата политическа игра наесен", коментира Дейвид МакКуан, професор по политология в Университета в Санта Роза.