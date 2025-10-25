Асен Василев: Бихме подкрепили бюджет без касички за управляващите (подкаст)

Първият бюджет в евро закъснява. Управляващите искат да харчат и не могат да се разберат. Догодина има редовни президентски избори, а преговорите за общ проевропейски кандидат продължават. За всичко това говори председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш финансов министър Асен Василев в подкаста "Наяве с Mediapool".
В Бюджет 2026 бихме подкрепили предложение да не се заделят пари за извънбюджетни сметки, каза Василев. Според когото това е "много добра мярка за устойчивост", която няма да вдигне съотношението дълг към брутен вътрешен продукт. Той добави, че от ПП биха подкрепили и вдигането на прага за регистрация по ДДС на 166 000 лв., защото събирането на данъци от малките фирми струва по-скъпо от данъците, които трябва да платят.
Според Василев направените конституционни промени относно правомощията на президента не са били грешка. "Предишната уредба на служебните кабинети създаваше, грубо казано, Луи XIV в българската държава", каза Василев. По думите му симпатизанти, членове и общински кметове на партията са помогнали на столичния кмет Васил Терзиев за кризата с боклука в София. "Не е задължително Асен Василев да ходи да се снима до кофите с боклук, за да се помогне", отбеляза той.
