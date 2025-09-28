Асен Василев е избран единодушно за председател на ПП (обновена)

Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната". Решението е взето от Общото събрание на партията. Той е избран единодушно с 289 гласа от 289 делегати.

"Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор", каза Асен Василев, след като резултатите от гласуването бяха обявени от евродепутата Никола Минчев.

Василев беше единственият кандидат за председателския пост и преизбирането му беше очаквано.

Очаква се да бъде избран и зам.-председател на партията. Той ще бъде излъчен от членовете на Изпълнителния съвет и ще бъде утвърден от Националния съвет на партията. Решението кой ще бъде той ще бъде взето, когато обновените партийни органи се съберат на първите си заседания.

Благомир Коцев влиза в Изпълнителния съвет на партията

Общото събрание на ПП избра и нов Изпълнителен съвет. За негов член беше избран арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев, както и съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков. В състава му влиза още кметът на Благоевград Методи Байкушев, както и Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

Досега сред членовете на Изпълнителния съвет бяха Кирил Петков, Лена Бориславова, евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров - Ицо Хазарта, както и кметът на Пазарджик Петър Куленски. Всички те обаче не остават част от новия ѝ състав. Само трима от досегашните членове остават и в новия Изпълнителен съвет, това са - Сабрутев, Байкушев и Денков.

Очаква се Лена Бориславова и Кирил Петков да останат част от Националния съвет на партията.

По време на заседанието ПП създаде своя партийна Етична комисия, която да следи дейността на представителите на партията в местната власт.

"Членовете на тази комисия не могат да са членове на никой друг партиен орган, така че да имат пълна свобода да разследват всякакви сигнали. Те се назначават директно от Общото събрание", обясни Асен Василев.

Как се стигна до Общото събрание

Допреди няколко месеца "Продължаваме промяната" имаше двама съпредседатели - Кирил Петков и Асен Василев. През юни обаче Петков подаде оставка и от партийния пости, и от депутатското си място. Така се стигна и до свикването на Общото събрание.

През август Петков беше заличен от Регистъра на политическите партии като представляващ "Продължаваме промяната". Оттогава единствено Асен Василев представлява формацията.

"Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока", каза в първия ден на заседанието на Общото събрание Кирил Петков.

"Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си", каза в събота Асен Василев.