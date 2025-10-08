Асен Василев: "Имитиращият функциите" в прокуратурата и сега не прави нищо, както и в миналото

"Доколкото разбрах, прокуратурата е била сезирана още 2009 г., но както и сега имитиращият функциите нищо не прави, така и тогава прокуратурата е имитирала дейност и е казала, че няма проблем. Години по-късно виждаме, че проблем реално има и хора загиват заради този проблем".

Това коментира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в сряда по повод презастрояването по Черноморието, което се смята за главен фактор за щетите поради тежките наводнения от последните дни.