Асен Василев: Няма да бъда арбитър между Пеевски и Борисов

За клеветите от Пеевски ще търся правата по съдебен ред, но се видя и нещо друго - видя се един безпомощен човек, който крещи и заплашва. Единственото нещо, което се изисква от българските граждани и от министрите на правителството, от съдии и прокурори, е да му кажат да си ходи там, откъдето е дошъл и да не си превишава правомощията. Ако гражданите в Пазарджик гласуват, няма да има значение колко гласа е купил Пеевски, защото при 20 % избирателна активност, купените гласове сигурно ще са половината, каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев при откриването на кампанията на коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България“ в Пазарджик, където на 12 октомври ще се проведат избори за общински съветници.

Това, което е изключително важно да се каже не само на пазарджиклии, но и на всички граждани, е че битката тук е като навсякъде в България - новият кмет Петър Куленски, който започна да почиства града, срещу стария кмет, който държи старата фирма за боклук. Гражданите имат избор - или да гласуват и нещата да се случат по мирен начин, или да продължат да ги ограбват и да пълнят касичките на Делян Пееевски, добави още Василев, цитиран от БТА.

"Аз лично не смятам да бъда арбитър между Пеевски и Борисов. В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на провосъдието, който гласува този закон на шестия месец да се сменя главният прокурор. Да се свика Висшият съдебен съвет, да свикат прокурорската и съдебната колегия и да им се обясни какво е имал предвид авторът, когато е написал законът за тези шест месеца. Време е да се сложи ред в държавата", каза още Асен Василев.

Не съм специалист по ВиК, но това, което стана в парламента, е че имаше комисия още преди този проблем да стане толкова остър. Трябва реална работа. Ако говорим конкретно за Плевен, знаете, че още през декември 2023 година всеки град можеше да заяви от какво има нужда. Тук в Пазарджик кметът заяви, че село Ивайло се нуждае от ВиК цикъл, скоро ще е готов, въпреки че Министерството на регионалното развитие и благоустройството бави плащанията. Пазарджик е оправен, ще се оправят и селата, коментира Василев в отговор на въпрос на журналисти за водната криза.