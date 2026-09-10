Асен Василев: ПБ може би опитва да овладее сектора на бързите кредити

"Проектът на министерството на икономиката за бързите кредити изглежда повече като овладяване на сектора, а не като защита на потребителите". Това коментира в четвъртък лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод разкритието на Mediapool, че гласуваният от правителството на Румен Радев нов Закон за потребителския кредит премахва ключови потребителски защити. Впоследствие от "Прогресивна България" отговориха, че голямата им цел е да извадят "мутрите" от сектора, като ще прецизират текстовете между първо и второ четене.

Според Асен Василев има няколко проблемни момента в предложения проектозакон. Отхвърлено е предложението за достъп на фирмите за бързи кредити до Регистъра на хазартно зависимите граждани, който се поддържа от НАП, а това е изключително важно за ограничаване на хазартната зависимост, каза Василев. Партията му е внесла законопроект за ограничаване на рекламата на хазарт, което е друга мярка в същата посока.

Проблем според ПП е и отмяната на сегашния таван на оскъпяването на малките кредити (до три работни заплати) и замяната му с нова формула, която ще вдигне цената на заемите.

Още по-голям проблем според Василев е премахването на тавана на удръжките при просрочие на кредитите. Сега максималното обезщетение беше равно на законната лихва (около 10% на година).

"От "Прогресивна България" казаха, че целят да ограничат сивия сектор при бързите кредити. Но когато има нещо незаконно, правилният начин не е да го направиш законно, а да преследваш тези, които извършват незаконната дейност", каза Василев.

По думите му при незаконни анекси или допълнителни договори, каквито масово се подписват в момента, трябва да се отменя целия кредит, а при серия незаконни анекси, подписани от дадена фирма, нейната регистрация трябва да се отнема. Според него това бързо ще дисциплинира сектора.

Според Василев същата е и логиката по отношение на хазарта. "Реакцията на хората, които продават хазарт, е, че българският спорт ще загине без хазарта. Но имаше времена, когато на тениските пишеше "България", а не "Efbet", и тогава България беше на 3-4-о място, а не на 40-о. Да разчитаме хазартните оператори да финансират българските спортни клубове, е все едно да пуснем продавачите на наркотици да финансират театъра", каза още Асен Василев.

Лидерът на ПП все пак подчерта, че има и положителни моменти в предлагания нов Закон за потребителския кредит - да се правят проверки в Централния кредитен регистър преди отпускането на заемите, да се въведат по-високи изисквания към фирмите за бързи пари, а също и да се забрани на осъждани граждани да работят в такива компании.