Асен Василев поиска нови избори и управление без ГЕРБ и Пеевски

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев призова за нови предсрочни избори и управление без ГЕРБ и Пеевски, а правителството определи като вредно и опасно за България.

"Отиваме на нови избори и гражданите решават. В зависимост от резултатите от изборите се сформира ново правителство“, каза Василев в ефира на Нова ТВ.

По думите му резултатът от евентуални нови избори не е предрешен и затова не било ясно как ще бъдат разпределени силите в следващ парламент. Според бившия финансов министър през последните четири години резултатите на изборите са се променяли драматично, а прогнозите, че санкционираният по "Магнитски" Делян Пеевски и неговото "ДПС-Ново начало" ще увеличи резултата си въобще не били сигурни.

"Мисля, че хората видяха, че когато Пеевски каже, че се грижи за хората, има предвид за себе си и още пет човека около него", каза Василев, който обяви, че ПП е готова да управлява без ГЕРБ.

Общ фронт срещу Пеевски и Борисов

Едноличният председател на ПП след оставката на Кирил Петков обяви, че работи за обединен фронт, включващ „Демократична България“, срещу „безобразията, които причиняват на държавата Борисов и Пеевски“.

"В момента това, което виждаме, е, че Пеевски е тръгнал „да яде“ политическото пространство, защото той това може – да завземе едно нещо и да го разруши. Надявам се да го спрем, преди да разруши цялата държава, но виждате в момента какъв разпад има – навсякъде", каза Василев.

Според него лидерът на „Ново начало“ започва да превзема структури на ГЕРБ в ключови градове, давайки за пример Пловдив и Варна, където има напрежение в местните структури на ГЕРБ.

Василев отрича да познава Паскал

Бившият финансов министър отрече да познава Никола Николов-Паскал и каза, че не се притеснява, че името му е замесено с т.нар. митническа афера, заради която контрабандистът беше екстрадиран от Сърбия.

"Нямам притеснения по отношение на Никола Николов-Паскал, не познавам това лице. Неговото име нищо не ми е говорело по времето, когато бях министър на финансите", каза Василев.

Разследващите твърдят, че в освен Паскал в митническата афера влизат още бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главният секретар на МВР Живко Коцев и Стефан, и Марин Димитрови, които са баща и син. Според прокуратурата със съдействието на Банкова и Коцев са прекарвани камиони с нелегални цигари, а Стефан Димитров е сочен за връзка между Банкова и Коцев. В тази афера бяха намесени и имената на двама бивши министри – Бойко Рашков и Асен Василев.

"Това, което започнахме по времето на нашето управление заедно с английското правителство, е да направим 100-процентово сканиране на целия товарен трафик на КП "Капитан Андреево", КП "Лесово" и митницата в Бургас. Ако 100% от камионите минават през скенер, вече не сме зависими от хора на границата. Това обаче беше спряно от правителството на Димитър Главчев. Не сме имали никаква информация от ДАНС, че те работят по канал на Никола Николов-Паскал“, обясни Василев.

По думите му той не е викан на разпит, а свързването на името му с това на Николов е политическа атака.

"Това са похватите на КПК, заради което ние искаме да има политически неутрална антикорупционна комисия. Такава в момента няма", добави Василев.

Уговорените мачове и КПК

Според бившия финансов министър България има малък шанс да получи останалите средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради „опорочената процедура за антикорупционната комисия“.

Промените в антикорупционната комисия са необходими, за да се усвоят парите по ПВУ. Въпреки че Пеевски предложи закриване на комисията, процедурата по избор на нови членове продължава. В четвъртък кандидатите на управляващите получиха най-високи оценки от номинационната комисия, която е силно критикувана от ПП-ДБ.

"Това, което е записано в ПВУ, е че Комисията трябва да има неполитическо ръководство. А виждаме, че самата процедура е опорочена, ръководството е политическо – трима от кандидатите за тези три места са излъчени от ГЕРБ, БСП и ИТН”, каза Василев.

По думите му ПП-ДБ не е издигнала кандидати, защото не "участва в уговорени мачове".

"Това ни беше голямата битка. Затова се разпадна "сглобката". Ако ние искахме да участваме в уговорени мачове, щяхме още да управляваме в "сглобка". Защото това е, което ГЕРБ тогава ни предложи: "дайте да си разделим местата – една трета за вас, една трета за нас, една трета за Пеевски", отбеляза Василев.

Вот на недоверие през септември

Асен Василев потвърди намерението на формацията да внесе вот на недоверие срещу правителството през септември. Той каза, че идеята с тема „завладяна държава“ е обсъждана с партньорите от „Демократична България“.

"Правителството и партиите в Народното събрание, които го подкрепят, дадоха достатъчно поводи да се види, че в момента има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет”, посочи Василев.

Преди парламентът да излезе в лятна ваканция опозиционните партии се разбраха да внесат общ вот на недоверие през септември, като основните теми, предложени от МЕЧ и 'Демократична България" са провала във вътрешната сигурност и завладяната държава.

Според Василев правителството е вредно за страната. По думите му за шест месеца кабинетът е изтеглил повече дълг, отколкото за последните три години взети заедно, а този дълг "се налива в ББР по същата скандална схема, по която бяха налели 1 милиард, който стигна до осем фирми".

В сряда правителството наля в банката 4 млрд. лв., а ПП поиска разбивка как банката ще харчи средствата.

През 2021 г., когато Кирил Петков беше служебен министър на икономиката, разкри, че ББР е раздала около 1 млрд. лв. на 8 фирми, свързани с Делян Пеевски, Румен Гайтански – Вълка, и братя Домусчиеви.

Безводието в Плевен

Василев отправи сериозни упреци към местната власт в Плевен заради използването на средствата по програмата за инвестиции на общините.

Според него в момента се изплащат пари "само на кметовете, които са се снимали с Делян Пеевски", а Министерството на регионалното развитие прикрива данни за подадените заявки и одобрените междинни плащания.

По думите на Василев, докато е бил финансов министър през 2023-2024 г., са одобрени различни проекти на община Плевен за общо 50 млн. лв., но вместо кметът на града да предложи проекти, свързани с ВиК-мрежата, той е поискал нова спортна зала за 36 млн. лв.

Василев твърди, че информацията за парите, които се отпускат за общините, вече не се публикува, а това е изискване на закона.