Асен Василев: Приоритет на тази власт е да намери 9 млрд. лв. за касичките на Пеевски, но не и 240 млн. за младите лекари

Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина, коментира в неделя пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, финансов министър в няколко правителствата.

"Още когато Бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози. Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14.4%. Проблемът на бюджета е, че е предвидено да бъдат 30% повече. Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира Комисията за противодействие на корупцията и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част", уточни той.

"Касичките на Пеевски" или младите лекари

Един бюджет не е само сметки, той е политически приоритети и ако те са сбъркани, няма как да излязат сметките, подчерта Василев и коментира:

"Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит. И ние виждаме приоритетите на това правителство - не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева. 1/4 от увеличените пари, които ще получат догодина, са достатъчни за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор "Здравеопазване" да получат нормални заплати. Не искат обаче да го направят, защото няма политическа воля".

Следващата голяма битка с правителството ще бъде бюджетът, подчерта той и заяви:

"Ако те наистина продължават с това, което правят и да не осигурят нормално заплащане за младите лекари и за медицинските специалисти, това най-вероятно ще бъде и причина за вот на недоверие". министър.

"Докато не се харчи рационално, няма причина да натоварваме гражданите и бизнеса с допълнителни данъци. Ако се махнат всички харчове по касичките, и се направи рационален преглед на това къде реално се инвестират парите на данъкоплатците, спокойно можем да се върнем обратно в 3% дефицит. Но това изисква тежки политически решения. Сегашното управляващо мнозинство се оказа неспособно на това при конструкцията на бюджета за настоящата година. То задели едни излишни 9 млрд. лева дълг, за да попълни ББР, БЕХ и всички държавни предприятия, които са абсолютно излишни, и направи увеличения в сектор "Сигурност", които са абсолютно непропорционални на всичко останало".

Да се махат почивни дни не е достатъчно смислена мярка и не бихме се присъединили, добави той във връзка с предложението на "Демократична България"

Асен Василев съобщи, че подписката им за оставката на Антон Славчев като председател на КПК е подкрепена от депутатите от АПС и МЕЧ и призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да я подпише, след като е завил, че и той иска тази оставка.

За "Лукойл" и ДАНС

В коментар за спешните законодателни мерки по отношение на "Лукойл Нефтохим" Бургас Василев каза, че вместо да се ползва наличен механизъм за скрининг при стратегически инвеститор в структуроопределящо за българската икономика предприятие се приема законодателство, в което се казва, че ДАНС еднолично трябва да могат да спрат сделката:

"За мен единственото разумно обяснение е, че Делян Пеевски се притеснява, че ако се мине по стандартния институционален път с по-широкия формат към Министерския съвет, няма да зависи само от него, а той очевидно иска тази сделка (за "Лукойл") да зависи само от него. ... Нямам информация за продажба на "Лукойл", но с допълнителните санкции върху газа и петрола, които ЕС слага, или ще има продажба, или се върви в такава посока".

Почистването на съдебната система и казусът "Сарафов"

Наглост, алчност и чадъри, които са случвали във времето, така коментира той проблемите със застрояването на корита на реки и дерета и конкретно на случая в курортното селище Елените.

"Докато не се почисти съдебната система - да почне да отсъжда правилно, прокуратурата да си върши работата, ще бъде много трудно такива казуси да бъдат решавани, дори и да са достатъчно нашумели и влезли в общественото пространство и има загинали хора", смята той.

"Министърът на правосъдието Георги Георгиев беше депутат и гласува, когато Народното събрание прие този текст от Закона за съдебната власт, който касае и.ф. главен прокурор. Няма такъв юридически подход, при който парламентът да тълкува собственото си законодателство. Пределно ясен е текстът, могат да се отворят и стенограмите кой какво е казал. Мисля, че сега ще се опитат през тълкуване на това какво е искал да каже авторът - да променят нормата. Това законодателство беше изискване в санитарния кордон около Пеевски и тогава ГЕРБ, БСП и ИТН гласуваха за това и Пеевски остана в изолация. Сега обаче, когато Пеевски официално е част от мнозинството, не им отърва това законодателство, но ще е много грубо да го променят, затова искат да минат през тълкуване на парламента", коментира лидерът на ПП и изказа мнение, че Борислав Сарафов няколко месеца вече е в нарушение на поста и.ф. главен прокурор.