Асен Василев: Съдебната палата се управлява от "Ново начало"

Съдебната палата се управлява от "Ново начало", каза председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев пред бТВ.

По думите му именно това е причината от ПП да протестират пред Съдебната палата и централата на "ДПС – Ново начало", чийто лидер Делян Пеевски обяви, че ще прави "държава с главно "Д".

"Това, което видяхме от съдебните дела до момента е, че доказателства де факто няма. Има приказки "една жена казала", каза Асен Василев по повод обвиненията срещу варненския кмет Благомир Коцев и срещу бившия софийски зам.-кмет Никола Барбутов.

По думите му тези приказки са "толкова повърхностни, че прокуратурата даже не иска да разпита част от свидетелите, които казват, че са дали показания под натиск", визирайки бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който разказа как е бил притискан, за да даде първоначалните показания по делото срещу Благомир Коцев, а все още не е повикан, за да свидетелства отново.

Асен Василев обяви, че също не е бил повикан за разпит по делата, в които неговото име се спряга.

"Това, което смятам тази седмица да направя, е да ги помоля да ме разпитат, за да може този казус да бде затворен. Ако мислят, че имат доказателства, да повдигат обвинения, ако мислят, че нямат доказателства, да се приключи и да пуснат хората, които в момента държат като политически затворници", съобщи Василев и обвини институциите в "нарочно бездействие".

"Нарочно бездействие, за да държат едни хора, които не са осъдени, нарочно в ареста, защото не са доказали, че са невинни. Отмениха презумпцията за невинност в тази държава... Това е диктатура с главно "Д", не е държава с главно "Д", заяви той.

Защо Василев остана единствен председател

В неделя Асен Василев беше избран единодушно за единствен председател на "Продължаваме промяната".

"В устава винаги е имало "председател или съпредседатели". Ако са "съпредседатели" те трябва да се кандидатират като двойка", каза днес лидерът на ПП.

По думите му е много трудно да бъдеш съпредседател, ако нямаш пълно доверие на човека с когото си съпредседател.

"Ние с Кирил Петков се познаваме от 2005-2006 година. Знаем, че вървим в една и съща посока. Не се създава разделение в партията. Имаме си абсолютно пълно доверие", каза той и обясни, че в момента за него е по-лесно да е сам председател.

"Ако си работил 20 години с някого, можеш да му имаш безрезервно доверие. Ако си работил 2, 3 или 5 години – малко по-трудно", отговори Василев на журналистически въпрос дали твърди, че не може да има никой друг от съпартийците си освен Кирил Петков.

Колкото до Кирил Петков и бъдещите му занимания лидерът на ПП обясни: "Кирил се връща към бизнеса. Той е в разширеното ръководство на партията. Като човек, който е бивш министър-председател, бивш лидер на партията и е направил толкова много за България, неговия глас се чува много".

Нов председател – след 3 години

Асен Василев заяви, че има право на два мандата като лидер на партията и това ще бъде вторият път, в който заема поста. Това означава, че след 3 години партията ще има нов председател или съпредседатели.

"Това е заложено в партиния ни устав. Имаше предложение това да се промени и ние всички го отхвърлихме", обясни той по повод мандатността на председателите на "Продължаваме промяната".

"Промениха се доста неща. Ако погледнем Изпълнителния съвет – тялото, което взема всички решения в ежедневен порядък – имаме 9 от 12 нови члена. Ако погледнем Националния съвет, който взима всички ключови решения – ще влизаме ли в кабинет, ще има ли коалиция, как ще гласуваме на вот на недоверие – там също има много сериозно обновление", каза Василев и допълни, че промяната продължава, но и се променя.

"Вече имаме партия. През 2021 година нямахме партия. През април 2022 г. я учредихме. Докато тези органи заработят, докато си влязат в ролята, докато станат коректив отне известно време и това е съвсем нормално", отбеляза Василев.

На въпрос защо едни от най-знаковите лица на ПП като Кирил Петков и Лена Бориславова и Никола Минчев не са част от изпълнителния съвет, Василев обясни, че всички те са в разширеното ръководство. "Специално за Никола Минчев, Лена Бориславова, Христо Петров – Ицо Хазарта - те не се кандидатираха за тясното ръководство", уточни Василев.